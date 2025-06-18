Расследование дела Перизат Кайрат завершено: ущерб превысил 3,5 миллиарда тенге

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой. Обе женщины проходят по обвинениям в крупном мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает Lada.kz со ссылкой на АФМ .

Фото с сайта astanatv.kz

Дело насчитывает более сотни томов

Как отметили в АФМ, расследование официально завершено, и уже 19 марта стороны приступили к ознакомлению с материалами дела, объем которого составил внушительные 109 томов.

Размер ущерба и арестованное имущество

По данным ведомства, общая сумма причиненного ущерба оценивается в 3,5 миллиарда тенге. Это средства, похищенные под видом благотворительной помощи.

В рамках уголовного производства также был наложен арест на имущество на сумму 865 миллионов тенге, которое, по версии следствия, было приобретено на украденные деньги.

Дело передано в Генеральную прокуратуру

Завершенные материалы переданы в Генеральную прокуратуру. Сейчас решается вопрос о направлении уголовного дела в суд.

«Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и принятия решения о передаче его в суд», – подтвердили в АФМ.

Кто такая Перизат Кайрат

Перизат Кайрат — казахстанская общественная деятельница и предприниматель. Она получила известность после создания благотворительного фонда в июне 2021 года, деятельность которого, как утверждает следствие, впоследствии стала прикрытием для хищения средств.

В чем обвиняют

Кайрат была задержана в ноябре 2024 года. По данным следствия, она присвоила более 1,5 миллиарда тенге, собранных якобы на помощь жертвам паводков. Эти средства, как утверждается, были частично использованы на личные цели — покупку недвижимости бизнес-класса, автомобилей, а также на дорогостоящие путешествия.

Также следствие полагает, что Кайрат могла вовлекать родственников и друзей в схему обналичивания средств фонда, выплачивая им вознаграждения за услуги, прикрывающие нелегальные финансовые операции.