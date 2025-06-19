Yutong и «зелёная» индустриализация: как Китай и Центральная Азия строят будущее транспорта

Китайско-центральноазиатское сотрудничество в транспортной отрасли стремительно переходит от дипломатических обещаний к конкретным проектам. Одним из наиболее наглядных примеров стал успех китайской корпорации Yutong в Казахстане, где разворачиваются инициативы, сочетающие технологическое развитие, локализацию производства и экологическую повестку, сообщает Lada.kz со ссылкой на russian.china.org

Фото: Qaztehna

Прорывной проект: завод QazTehna в Карагандинской области

Центральным элементом этого взаимодействия стало создание завода QazTehna, запущенного в 2021 году в Карагандинской области. Он стал символом промышленной кооперации в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Предприятие работает по модели CKD+DKD, охватывая полный цикл производства автобусов и спецтехники.

Завод способен ежегодно выпускать до 1000 автобусов Yutong и 200 единиц строительной техники .

Производственные линии включают сварку, окраску, сборку и финальный контроль качества.

Выпускаемая техника: от пассажирских автобусов до карьерных самосвалов и подметальных машин.

Этот проект стал важной вехой в переходе от простой торговли к передаче технологий, созданию рабочих мест и формированию локальной промышленной базы в Казахстане.

20 лет в Казахстане: лидерство на рынке и доверие потребителей

Компания Yutong присутствует на казахстанском рынке с 2005 года, и за это время:

Поставила более 6200 автобусов среднего и большого класса .

Адаптировала продукцию под местные условия — суровый климат и особенности эксплуатации.

Получила признание со стороны перевозчиков и населения.

Yutong по праву считается лидером среди китайских брендов в сегменте пассажирского транспорта.

Экологический приоритет: вклад в развитие зеленого транспорта

Казахстан активно внедряет экологически чистые технологии, и Yutong выступает ключевым партнером в этом процессе.

В 2020 году в Астану были поставлены 100 электрических автобусов Yutong E12 — первая масштабная поставка такого рода в стране.

Техника успешно прошла испытания при температуре -30 °C, благодаря специально разработанным решениям: утеплённым корпусам, защищённым аккумуляторам, системам жидкостного отопления.

Электробусы демонстрировали запас хода до 300 км, обеспечивая полноценную работу на городских маршрутах.

Испытание в экстремальных условиях: «Глобальный челлендж» в Астане

В январе 2024 года Yutong провела впечатляющий демонстрационный проект:

Электробус E18PRO преодолел 374 км за 16 часов при -25 °C, останавливаясь более 350 раз и перевозя 1500 пассажиров .

По завершении маршрута в аккумуляторах оставалось 5% заряда, что продемонстрировало энергоэффективность и устойчивость технологии к морозам.

Забота о здоровье: мобильные клиники в период пандемии

В 2021 году компания поставила 100 медицинских автомобилей, разработанных специально для удалённых районов Казахстана. Эти передвижные медпункты оснащены:

УЗИ и рентген-аппаратами,

гинекологическим кабинетом,

лабораториями для анализа крови.

Мобильные клиники используются не только для оказания помощи, но и для скрининга, профилактики и санитарного просвещения.

Индустриализация с социальной ответственностью

Проект QazTehna не только способствует развитию инфраструктуры и промышленности, но и оказывает ощутимое влияние на социальную сферу:

Более 5000 рабочих мест создано на предприятии и в сопутствующих отраслях.

Ежегодно обслуживается свыше 2 миллионов пассажиров .

Передаётся управленческий и технический опыт китайских специалистов.

Полный цикл: от сборки до сервисной поддержки

Для эффективного обслуживания техники компания построила в Казахстане:

8 станций техобслуживания ,

1 центральный склад запасных частей ,

внедрила систему «прямого сервиса»: техника обслуживается непосредственно на местах эксплуатации.

Эта модель обеспечивает быструю реакцию на любые технические неполадки и способствует укреплению репутации бренда.

Расширение в регионе: успехи в Узбекистане

Компания активно развивает присутствие и в других странах региона. В Узбекистане:

Yutong работает с 2012 года ,

к 2023 году поставлено около 1400 автобусов ,

на долю бренда приходится более 50% китайского импорта в транспортной сфере.

Особенно вырос спрос после 2018 года, когда были сняты ограничения на частные междугородние перевозки.

Итоги: стратегическое партнёрство и устойчивое развитие

Сотрудничество Китая и Казахстана в лице Yutong — это не просто деловые отношения. Это пример стратегического партнерства, сочетающего:

индустриализацию и передачу технологий,

развитие «зелёного» транспорта,

социальную ответственность и вклад в устойчивое будущее региона.

Yutong демонстрирует, что транспорт нового поколения — это не только машины, но и инфраструктура, кадры, экология и новые стандарты качества жизни в Центральной Азии.