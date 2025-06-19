18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.81
596.27
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.06.2025, 20:49

Yutong и «зелёная» индустриализация: как Китай и Центральная Азия строят будущее транспорта

Новости Казахстана 0 575

Китайско-центральноазиатское сотрудничество в транспортной отрасли стремительно переходит от дипломатических обещаний к конкретным проектам. Одним из наиболее наглядных примеров стал успех китайской корпорации Yutong в Казахстане, где разворачиваются инициативы, сочетающие технологическое развитие, локализацию производства и экологическую повестку, сообщает Lada.kz со ссылкой на russian.china.org

Фото: Qaztehna
Фото: Qaztehna

Прорывной проект: завод QazTehna в Карагандинской области

Центральным элементом этого взаимодействия стало создание завода QazTehna, запущенного в 2021 году в Карагандинской области. Он стал символом промышленной кооперации в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь».

  • Предприятие работает по модели CKD+DKD, охватывая полный цикл производства автобусов и спецтехники.

  • Завод способен ежегодно выпускать до 1000 автобусов Yutong и 200 единиц строительной техники.

  • Производственные линии включают сварку, окраску, сборку и финальный контроль качества.

  • Выпускаемая техника: от пассажирских автобусов до карьерных самосвалов и подметальных машин.

Этот проект стал важной вехой в переходе от простой торговли к передаче технологий, созданию рабочих мест и формированию локальной промышленной базы в Казахстане.

20 лет в Казахстане: лидерство на рынке и доверие потребителей

Компания Yutong присутствует на казахстанском рынке с 2005 года, и за это время:

  • Поставила более 6200 автобусов среднего и большого класса.

  • Адаптировала продукцию под местные условия — суровый климат и особенности эксплуатации.

  • Получила признание со стороны перевозчиков и населения.

Yutong по праву считается лидером среди китайских брендов в сегменте пассажирского транспорта.

Экологический приоритет: вклад в развитие зеленого транспорта

Казахстан активно внедряет экологически чистые технологии, и Yutong выступает ключевым партнером в этом процессе.

  • В 2020 году в Астану были поставлены 100 электрических автобусов Yutong E12 — первая масштабная поставка такого рода в стране.

  • Техника успешно прошла испытания при температуре -30 °C, благодаря специально разработанным решениям:

    • утеплённым корпусам,

    • защищённым аккумуляторам,

    • системам жидкостного отопления.

  • Электробусы демонстрировали запас хода до 300 км, обеспечивая полноценную работу на городских маршрутах.

Испытание в экстремальных условиях: «Глобальный челлендж» в Астане

В январе 2024 года Yutong провела впечатляющий демонстрационный проект:

  • Электробус E18PRO преодолел 374 км за 16 часов при -25 °C, останавливаясь более 350 раз и перевозя 1500 пассажиров.

  • По завершении маршрута в аккумуляторах оставалось 5% заряда, что продемонстрировало энергоэффективность и устойчивость технологии к морозам.

Забота о здоровье: мобильные клиники в период пандемии

В 2021 году компания поставила 100 медицинских автомобилей, разработанных специально для удалённых районов Казахстана. Эти передвижные медпункты оснащены:

  • УЗИ и рентген-аппаратами,

  • гинекологическим кабинетом,

  • лабораториями для анализа крови.

Мобильные клиники используются не только для оказания помощи, но и для скрининга, профилактики и санитарного просвещения.

Индустриализация с социальной ответственностью

Проект QazTehna не только способствует развитию инфраструктуры и промышленности, но и оказывает ощутимое влияние на социальную сферу:

  • Более 5000 рабочих мест создано на предприятии и в сопутствующих отраслях.

  • Ежегодно обслуживается свыше 2 миллионов пассажиров.

  • Передаётся управленческий и технический опыт китайских специалистов.

Полный цикл: от сборки до сервисной поддержки

Для эффективного обслуживания техники компания построила в Казахстане:

  • 8 станций техобслуживания,

  • 1 центральный склад запасных частей,

  • внедрила систему «прямого сервиса»: техника обслуживается непосредственно на местах эксплуатации.

Эта модель обеспечивает быструю реакцию на любые технические неполадки и способствует укреплению репутации бренда.

Расширение в регионе: успехи в Узбекистане

Компания активно развивает присутствие и в других странах региона. В Узбекистане:

  • Yutong работает с 2012 года,

  • к 2023 году поставлено около 1400 автобусов,

  • на долю бренда приходится более 50% китайского импорта в транспортной сфере.

Особенно вырос спрос после 2018 года, когда были сняты ограничения на частные междугородние перевозки.

Итоги: стратегическое партнёрство и устойчивое развитие

Сотрудничество Китая и Казахстана в лице Yutong — это не просто деловые отношения. Это пример стратегического партнерства, сочетающего:

  • индустриализацию и передачу технологий,

  • развитие «зелёного» транспорта,

  • социальную ответственность и вклад в устойчивое будущее региона.

Yutong демонстрирует, что транспорт нового поколения — это не только машины, но и инфраструктура, кадры, экология и новые стандарты качества жизни в Центральной Азии.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…