Yutong и «зелёная» индустриализация: как Китай и Центральная Азия строят будущее транспорта

Китайско-центральноазиатское сотрудничество в транспортной отрасли стремительно переходит от дипломатических обещаний к конкретным проектам. Одним из наиболее наглядных примеров стал успех китайской корпорации Yutong в Казахстане, где разворачиваются инициативы, сочетающие технологическое развитие, локализацию производства и экологическую повестку, сообщает Lada.kz со ссылкой на russian.china.org
Центральным элементом этого взаимодействия стало создание завода QazTehna, запущенного в 2021 году в Карагандинской области. Он стал символом промышленной кооперации в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь».
Предприятие работает по модели CKD+DKD, охватывая полный цикл производства автобусов и спецтехники.
Завод способен ежегодно выпускать до 1000 автобусов Yutong и 200 единиц строительной техники.
Производственные линии включают сварку, окраску, сборку и финальный контроль качества.
Выпускаемая техника: от пассажирских автобусов до карьерных самосвалов и подметальных машин.
Этот проект стал важной вехой в переходе от простой торговли к передаче технологий, созданию рабочих мест и формированию локальной промышленной базы в Казахстане.
Компания Yutong присутствует на казахстанском рынке с 2005 года, и за это время:
Поставила более 6200 автобусов среднего и большого класса.
Адаптировала продукцию под местные условия — суровый климат и особенности эксплуатации.
Получила признание со стороны перевозчиков и населения.
Yutong по праву считается лидером среди китайских брендов в сегменте пассажирского транспорта.
Казахстан активно внедряет экологически чистые технологии, и Yutong выступает ключевым партнером в этом процессе.
В 2020 году в Астану были поставлены 100 электрических автобусов Yutong E12 — первая масштабная поставка такого рода в стране.
Техника успешно прошла испытания при температуре -30 °C, благодаря специально разработанным решениям:
утеплённым корпусам,
защищённым аккумуляторам,
системам жидкостного отопления.
Электробусы демонстрировали запас хода до 300 км, обеспечивая полноценную работу на городских маршрутах.
В январе 2024 года Yutong провела впечатляющий демонстрационный проект:
Электробус E18PRO преодолел 374 км за 16 часов при -25 °C, останавливаясь более 350 раз и перевозя 1500 пассажиров.
По завершении маршрута в аккумуляторах оставалось 5% заряда, что продемонстрировало энергоэффективность и устойчивость технологии к морозам.
В 2021 году компания поставила 100 медицинских автомобилей, разработанных специально для удалённых районов Казахстана. Эти передвижные медпункты оснащены:
УЗИ и рентген-аппаратами,
гинекологическим кабинетом,
лабораториями для анализа крови.
Мобильные клиники используются не только для оказания помощи, но и для скрининга, профилактики и санитарного просвещения.
Проект QazTehna не только способствует развитию инфраструктуры и промышленности, но и оказывает ощутимое влияние на социальную сферу:
Более 5000 рабочих мест создано на предприятии и в сопутствующих отраслях.
Ежегодно обслуживается свыше 2 миллионов пассажиров.
Передаётся управленческий и технический опыт китайских специалистов.
Для эффективного обслуживания техники компания построила в Казахстане:
8 станций техобслуживания,
1 центральный склад запасных частей,
внедрила систему «прямого сервиса»: техника обслуживается непосредственно на местах эксплуатации.
Эта модель обеспечивает быструю реакцию на любые технические неполадки и способствует укреплению репутации бренда.
Компания активно развивает присутствие и в других странах региона. В Узбекистане:
Yutong работает с 2012 года,
к 2023 году поставлено около 1400 автобусов,
на долю бренда приходится более 50% китайского импорта в транспортной сфере.
Особенно вырос спрос после 2018 года, когда были сняты ограничения на частные междугородние перевозки.
Сотрудничество Китая и Казахстана в лице Yutong — это не просто деловые отношения. Это пример стратегического партнерства, сочетающего:
индустриализацию и передачу технологий,
развитие «зелёного» транспорта,
социальную ответственность и вклад в устойчивое будущее региона.
Yutong демонстрирует, что транспорт нового поколения — это не только машины, но и инфраструктура, кадры, экология и новые стандарты качества жизни в Центральной Азии.
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