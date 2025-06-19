Fly Arystan продавала детские билеты по взрослым тарифам — дело дошло до прокуратуры

Казахстанский лоукостер Fly Arystan оказался в центре внимания надзорных органов после выявленного нарушения в сфере авиаперевозок. Как стало известно, авиакомпания продавала билеты для детей по цене, равной взрослым, что противоречит установленным требованиям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: FlyArystan

Прокуратура выявила грубое нарушение

По данным авиационной транспортной прокуратуры города Алматы, Fly Arystan не предоставляла предусмотренную законом скидку на билеты для несовершеннолетних пассажиров. Согласно правилам, дети в возрасте от 2 до 12 лет имеют право на 50-процентную скидку при покупке билетов на международные рейсы. Однако в случае с этой авиакомпанией льгота фактически игнорировалась.

Нарушение зафиксировано в ходе прокурорской проверки, и теперь компании может грозить административная ответственность за ущемление прав потребителей.

Дело передано в уполномоченные органы

В связи с выявленными фактами прокуратура направила соответствующие материалы для принятия мер. В настоящее время вопрос находится на контроле надзорных органов.

Пассажирам, путешествующим с детьми, рекомендуется внимательно отслеживать стоимость авиабилетов и при обнаружении аналогичных нарушений обращаться в профильные ведомства, включая прокуратуру и комитет по защите прав потребителей.