Fly Arystan продавала детские билеты по взрослым тарифам — дело дошло до прокуратуры

Казахстанский лоукостер Fly Arystan оказался в центре внимания надзорных органов после выявленного нарушения в сфере авиаперевозок. Как стало известно, авиакомпания продавала билеты для детей по цене, равной взрослым, что противоречит установленным требованиям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
По данным авиационной транспортной прокуратуры города Алматы, Fly Arystan не предоставляла предусмотренную законом скидку на билеты для несовершеннолетних пассажиров. Согласно правилам, дети в возрасте от 2 до 12 лет имеют право на 50-процентную скидку при покупке билетов на международные рейсы. Однако в случае с этой авиакомпанией льгота фактически игнорировалась.
Нарушение зафиксировано в ходе прокурорской проверки, и теперь компании может грозить административная ответственность за ущемление прав потребителей.
В связи с выявленными фактами прокуратура направила соответствующие материалы для принятия мер. В настоящее время вопрос находится на контроле надзорных органов.
Пассажирам, путешествующим с детьми, рекомендуется внимательно отслеживать стоимость авиабилетов и при обнаружении аналогичных нарушений обращаться в профильные ведомства, включая прокуратуру и комитет по защите прав потребителей.
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