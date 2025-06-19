В Казахстане запустили анонимный сервис оповещения водителей о ЧП

С апреля 2025 года в Казахстане начал работать сервис, позволяющий гражданам анонимно информировать водителей о различных инцидентах с их автомобилем. Новая функция доступна через мобильное приложение eGov Mobile и охватывает всю территорию страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
В приложении eGov Mobile появился специальный раздел под названием «Оповещение владельца авто о проблеме». С его помощью любой человек может быстро передать сообщение водителю, не раскрывая свою личность.
Сервис позволяет предупредить владельца транспортного средства о следующих ситуациях:
дорожно-транспортном происшествии (ДТП),
спущенных шинах,
неправильно припаркованном автомобиле,
или другой проблеме, связанной с машиной.
Для отправки уведомления необходимо:
Открыть eGov Mobile;
Найти раздел «Оповещение владельца авто о проблеме»;
Указать государственный номер машины;
Кратко описать проблему.
После отправки запроса система автоматически идентифицирует владельца автомобиля по базе данных МВД и направит ему сообщение.
Новый функционал обеспечивает полную конфиденциальность отправителя. Данные о водителе также не раскрываются — обе стороны остаются анонимными.
Уведомление поступает адресату:
немедленно, если у него активированы push-уведомления;
либо в разделе «Уведомления» – «Рассылки и оповещения», если автоматические уведомления отключены.
Ограничения: воспользоваться сервисом можно не более пяти раз в течение двух часов.
Разработка и запуск нового сервиса были инициированы Министерством цифрового развития, Министерством внутренних дел и АО «Национальные информационные технологии». Официальный запуск состоялся в апреле 2025 года.
Создатели надеются, что сервис:
повысит безопасность на дорогах,
позволит оперативно реагировать на нештатные ситуации,
и улучшит культуру вождения в стране.
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