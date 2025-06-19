В Казахстане запустили анонимный сервис оповещения водителей о ЧП

С апреля 2025 года в Казахстане начал работать сервис, позволяющий гражданам анонимно информировать водителей о различных инцидентах с их автомобилем. Новая функция доступна через мобильное приложение eGov Mobile и охватывает всю территорию страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

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Как работает система уведомлений

В приложении eGov Mobile появился специальный раздел под названием «Оповещение владельца авто о проблеме». С его помощью любой человек может быстро передать сообщение водителю, не раскрывая свою личность.

Сервис позволяет предупредить владельца транспортного средства о следующих ситуациях:

дорожно-транспортном происшествии (ДТП),

спущенных шинах,

неправильно припаркованном автомобиле,

или другой проблеме, связанной с машиной.

Для отправки уведомления необходимо:

Открыть eGov Mobile; Найти раздел «Оповещение владельца авто о проблеме»; Указать государственный номер машины; Кратко описать проблему.

После отправки запроса система автоматически идентифицирует владельца автомобиля по базе данных МВД и направит ему сообщение.

Анонимность и условия использования

Новый функционал обеспечивает полную конфиденциальность отправителя. Данные о водителе также не раскрываются — обе стороны остаются анонимными.

Уведомление поступает адресату:

немедленно, если у него активированы push-уведомления;

либо в разделе «Уведомления» – «Рассылки и оповещения», если автоматические уведомления отключены.

Ограничения: воспользоваться сервисом можно не более пяти раз в течение двух часов.

Кто запустил сервис и зачем

Разработка и запуск нового сервиса были инициированы Министерством цифрового развития, Министерством внутренних дел и АО «Национальные информационные технологии». Официальный запуск состоялся в апреле 2025 года.

Создатели надеются, что сервис: