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19.06.2025, 06:56

В Казахстане запустили анонимный сервис оповещения водителей о ЧП

Новости Казахстана 0 3 217

С апреля 2025 года в Казахстане начал работать сервис, позволяющий гражданам анонимно информировать водителей о различных инцидентах с их автомобилем. Новая функция доступна через мобильное приложение eGov Mobile и охватывает всю территорию страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Как работает система уведомлений

В приложении eGov Mobile появился специальный раздел под названием «Оповещение владельца авто о проблеме». С его помощью любой человек может быстро передать сообщение водителю, не раскрывая свою личность.

Сервис позволяет предупредить владельца транспортного средства о следующих ситуациях:

  • дорожно-транспортном происшествии (ДТП),

  • спущенных шинах,

  • неправильно припаркованном автомобиле,

  • или другой проблеме, связанной с машиной.

Для отправки уведомления необходимо:

  1. Открыть eGov Mobile;

  2. Найти раздел «Оповещение владельца авто о проблеме»;

  3. Указать государственный номер машины;

  4. Кратко описать проблему.

После отправки запроса система автоматически идентифицирует владельца автомобиля по базе данных МВД и направит ему сообщение.

Анонимность и условия использования

Новый функционал обеспечивает полную конфиденциальность отправителя. Данные о водителе также не раскрываются — обе стороны остаются анонимными.

Уведомление поступает адресату:

  • немедленно, если у него активированы push-уведомления;

  • либо в разделе «Уведомления» – «Рассылки и оповещения», если автоматические уведомления отключены.

Ограничения: воспользоваться сервисом можно не более пяти раз в течение двух часов.

Кто запустил сервис и зачем

Разработка и запуск нового сервиса были инициированы Министерством цифрового развития, Министерством внутренних дел и АО «Национальные информационные технологии». Официальный запуск состоялся в апреле 2025 года.

Создатели надеются, что сервис:

  • повысит безопасность на дорогах,

  • позволит оперативно реагировать на нештатные ситуации,

  • и улучшит культуру вождения в стране.

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