«Это очевидно»: Путин назвал отношения с Казахстаном особенными

Президент России Владимир Путин высоко оценил текущий уровень взаимодействия с Казахстаном, подчеркнув, что между двумя странами складываются особые, союзнические отношения. Об этом он заявил во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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«Очевидный союз»: Путин о казахстанско-российских связях

В ходе общения с представителями СМИ глава российского государства отметил, что отношения с Астаной имеют особый характер и выходят за рамки стандартного двустороннего сотрудничества.

«У нас с Казахстаном особые отношения, это очевидно, все хорошо понимают. Это союзнические отношения в самом прямом смысле этого слова», — подчеркнул президент РФ.

Визит на Северо-Запад и участие в ПМЭФ

С 18 по 20 июня Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе. В эти дни он принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме и проводит на его площадке ряд международных встреч.

Форум, проходящий с 18 по 21 июня, стал одним из главных деловых событий года. Его центральная тема в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Казахстан и Россия: вектор устойчивого партнёрства

В последние годы сотрудничество между Россией и Казахстаном охватывает широкий спектр направлений — от энергетики и торговли до гуманитарных и культурных инициатив. Высказывание Путина в очередной раз подтвердило, что Казахстан остаётся для России стратегически важным союзником в регионе.