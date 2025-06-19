«Это очевидно»: Путин назвал отношения с Казахстаном особенными

Президент России Владимир Путин высоко оценил текущий уровень взаимодействия с Казахстаном, подчеркнув, что между двумя странами складываются особые, союзнические отношения. Об этом он заявил во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
В ходе общения с представителями СМИ глава российского государства отметил, что отношения с Астаной имеют особый характер и выходят за рамки стандартного двустороннего сотрудничества.
«У нас с Казахстаном особые отношения, это очевидно, все хорошо понимают. Это союзнические отношения в самом прямом смысле этого слова», — подчеркнул президент РФ.
С 18 по 20 июня Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Северо-Западном федеральном округе. В эти дни он принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме и проводит на его площадке ряд международных встреч.
Форум, проходящий с 18 по 21 июня, стал одним из главных деловых событий года. Его центральная тема в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
В последние годы сотрудничество между Россией и Казахстаном охватывает широкий спектр направлений — от энергетики и торговли до гуманитарных и культурных инициатив. Высказывание Путина в очередной раз подтвердило, что Казахстан остаётся для России стратегически важным союзником в регионе.
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