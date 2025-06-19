Что изменится для казахстанцев из-за новых правил по ипотеке

С 16 июня 2025 года в Казахстане должно было вступить в силу решение о снижении предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным займам с 25 до 20 процентов. Однако в последний момент регуляторы отложили введение новых правил до ноября. Тем не менее, тема вызвала широкий резонанс среди экспертов и участников рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

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Корреспондент Tengrinews.kz обсудила возможные последствия нововведения с советником президента Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Ниной Лукьяненко и президентом Казахстанской федерации недвижимости Ермеком Мусреповым.

Что изменилось бы с новой ставкой?

ГЭСВ отражает реальную стоимость ипотечного кредита для заемщика, учитывая все комиссии и платежи. До недавнего времени ставка была установлена на уровне 25%. Снижение до 20% должно было сделать ипотеку доступнее. Однако банки столкнулись с трудностями адаптации, поэтому решение решено отложить.

Причины отсрочки внедрения новой ставки:

Банкам необходимо больше времени для пересмотра условий кредитования.

Требуется адаптация внутренних систем.

Нужно изменить нормативные документы и структуру ипотечных продуктов.

Продолжат ли банки выдавать ипотеку?

На фоне новостей о снижении ставок в сети появились слухи о возможной приостановке выдачи ипотечных кредитов. Однако эксперты уверяют: полного отказа от ипотеки со стороны банков не ожидается.

Нина Лукьяненко поясняет:

Ипотека – один из основных инструментов получения прибыли для банков.

Некоторые финансовые организации временно пересматривают условия, но это стандартная практика при изменении регуляторных требований.

Общий рынок продолжает функционировать, хотя краткосрочная неопределенность может снизить количество сделок.

Влияет ли это на цены на жильё?

По словам Лукьяненко, на рынке вторичной недвижимости Казахстана уже более года наблюдается устойчивое снижение цен. Ипотека не стала доступнее, а новые государственные меры в основном направлены на поддержку застройщиков, а не покупателей.

Ожидания экспертов:

Повышения цен в ближайшее время не предвидится.

Вторичное жильё продолжит дешеветь.

Отсутствие льготных программ на «вторичку» сдерживает спрос.

«Даже 20% — всё ещё тяжело для заемщиков»

Президент Федерации недвижимости Ермек Мусрепов считает, что снижение ставки потенциально выгодно покупателям, однако кредит под 20% остаётся тяжелым финансовым бременем.

Ключевые тезисы Мусрепова:

Банки не отказываются от ипотеки, но берут паузу для пересмотра условий.

Снижение ставки — позитив для клиентов, но не делает ипотеку легко доступной.

20% ГЭСВ — всё ещё высокая нагрузка на семейный бюджет, особенно с учетом необходимости подтверждения доходов и сбора большого пакета документов.

Как реагирует рынок: данные аналитиков

По данным Первого кредитного бюро (ПКБ), в январе–апреле 2025 года около 40% ипотечных займов было выдано по рыночным условиям. При этом 45% новых кредитов имели ставку, превышающую 20%.

Основные выводы аналитиков:

Снижение предельной ГЭСВ может ударить по рынку вторичного жилья.

Вторичная недвижимость чаще теряет в цене, что увеличивает риски для банков.

Без возможности сотрудничества с застройщиками банки более осторожны в выдаче кредитов на такие объекты.

Возможные меры ужесточения условий банками:

Повышение требований к возрасту недвижимости.

Увеличение первоначального взноса.

Более строгая оценка платёжеспособности заемщиков.

Возврат к ставке 25% — временно

После бурного обсуждения и обеспокоенности участников рынка Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк объявили о возврате к прежней ставке — 25%. Она будет действовать как минимум до ноября 2025 года.

Причины возврата:

Необходимость дать банкам время на подготовку.

Переработка продуктов и условий ипотечного кредитования.

Адаптация ИТ-систем и внутренних процессов.

Что будет дальше?

Решение о снижении ГЭСВ отложено, но не отменено. К концу года вопрос вернётся в повестку дня. Банкам предстоит найти баланс между требованиями регулятора, рисками и рентабельностью, а заемщикам — оценить свои финансовые возможности в новых условиях.

На повестке осени 2025 года: