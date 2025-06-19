Налоговый перерасчёт задним числом: кому в Казахстане вернут деньги?

В Казахстане планируется существенно изменить систему налогообложения доходов граждан. Главная цель – снизить налоговую нагрузку на наименее обеспеченные категории работников и вернуть часть ранее уплаченных налогов. Законопроектом предусмотрено , что изменения начнут действовать задним числом — с 1 января 2025 года . Это значит, что бухгалтерии организаций будут обязаны пересчитать ранее удержанный налог за первые месяцы года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

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Увеличение стандартного налогового вычета: что это значит

Согласно разъяснениям вице-министра национальной экономики Азамата Амрина, планируется повышение стандартного налогового вычета по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) с нынешних 14 МРП (около 55 000 тенге) до 30 МРП (порядка 130 000 тенге). Это позволит уменьшить налогооблагаемую базу и, соответственно, сумму удерживаемого налога с заработной платы.

Пример расчёта

Если сейчас с зарплаты в 300 000 тенге налог удерживается после вычета 55 000 тенге, то с 2025 года налоговая база будет уменьшаться уже на 130 000 тенге. Таким образом, человек будет платить меньше налогов, а «на руки» получать больше.

Освобождение от налога для низкооплачиваемых работников

По данным Министерства национальной экономики, более половины — 52% казахстанцев — получают ежемесячно до 150 000 тенге. Для этой категории граждан увеличение вычета фактически означает полное освобождение от уплаты ИПН.

Особенно это важно для:

работников социальной сферы,

студентов и начинающих специалистов,

молодежи с низким уровнем дохода.

Возможен перерасчёт и возврат налогов задним числом

Законопроектом предусмотрено, что изменения начнут действовать задним числом — с 1 января 2025 года. Это значит, что бухгалтерии организаций будут обязаны пересчитать ранее удержанный налог за первые месяцы года.

Что это даст работникам:

работодатель должен будет провести перерасчёт заработной платы с учётом новых вычетов;

после подачи обновлённой налоговой отчётности сотрудники смогут получить возврат излишне уплаченного налога ;

возврат возможен только по окончании года — после подачи налоговой декларации и прохождения проверок.

Вывод:

Планируемое увеличение налогового вычета — это шаг к снижению фискальной нагрузки на значительную часть казахстанцев. Хотя речь не идёт о прямом повышении зарплат, благодаря уменьшению налогов работники смогут получать больше средств на руки. Особенно ощутимыми изменения будут для тех, чей ежемесячный доход не превышает 150 000 тенге.