«Келешек» уже работает: как получить от государства 236 тысяч тенге на образование ребенка?

В Казахстане стартовала новая образовательная программа поддержки семей с детьми — «Келешек», с помощью которой родители могут накопить средства на обучение ребёнка, а также получить от государства стартовый капитал в размере до 471 840 тенге. Программа охватывает более двух миллионов дошкольников — это около 10% всего населения страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на energyprom.kz.
Система «Келешек» представляет собой механизм образовательных накоплений, предусматривающий:
Выделение стартового капитала от государства;
Годовую государственную премию (5–7%);
Инвестиционный доход или банковское вознаграждение;
Возможность объединения накоплений с программой «Нацфонд — детям».
Программа нацелена на долгосрочные накопления в пользу детей с 5-летнего возраста до достижения 18 лет.
В программе «Келешек» задействованы следующие финансовые и страховые организации:
Банки:
Отбасы банк
Halyk Bank
Jusan Bank
Нурбанк
ВТБ Банк
Страховые компании:
СК «Евразия»
КСЖ Freedom Finance Life
КСЖ «Халык-Life»
КСЖ Standard Life
КСЖ Nomad Life
Сумма стартового капитала зависит от категории ребёнка:
60 МРП (235 920 тенге) — для всех детей, достигших 5-летнего возраста в 2025 году;
120 МРП (471 840 тенге) — для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.
Выплата осуществляется единовременно на образовательный накопительный вклад AQYL, открытый в Отбасы банке.
Важно: Если на момент начала 2025 года ребёнку было более 5 лет, то стартовый капитал от государства не предусмотрен.
С 12 мая 2025 года родители могут открыть образовательный накопительный счёт AQYL в Отбасы банке. Для участия необходимо:
Открыть счёт на имя ребёнка.
Обеспечить ежегодный минимальный взнос:
12 МРП в год (примерно 4 000 тенге в месяц) — для детей из социально уязвимых семей;
24 МРП в год — для остальных категорий.
Накопленные средства разрешается использовать на обучение:
в колледжах и вузах Казахстана;
в зарубежных образовательных учреждениях;
на техническое и профессиональное образование.
Программа «Келешек» предоставляет казахстанским семьям реальную возможность подготовить финансовую базу для будущего образования ребёнка, при этом получая ощутимую поддержку от государства.
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