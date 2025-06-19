«Келешек» уже работает: как получить от государства 236 тысяч тенге на образование ребенка?

В Казахстане стартовала новая образовательная программа поддержки семей с детьми — «Келешек», с помощью которой родители могут накопить средства на обучение ребёнка, а также получить от государства стартовый капитал в размере до 471 840 тенге. Программа охватывает более двух миллионов дошкольников — это около 10% всего населения страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на energyprom.kz.