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19.06.2025, 10:31

«Келешек» уже работает: как получить от государства 236 тысяч тенге на образование ребенка?

Новости Казахстана 0 334

В Казахстане стартовала новая образовательная программа поддержки семей с детьми — «Келешек», с помощью которой родители могут накопить средства на обучение ребёнка, а также получить от государства стартовый капитал в размере до 471 840 тенге. Программа охватывает более двух миллионов дошкольников — это около 10% всего населения страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что такое «Келешек»?

Система «Келешек» представляет собой механизм образовательных накоплений, предусматривающий:

  • Выделение стартового капитала от государства;

  • Годовую государственную премию (5–7%);

  • Инвестиционный доход или банковское вознаграждение;

  • Возможность объединения накоплений с программой «Нацфонд — детям».

Программа нацелена на долгосрочные накопления в пользу детей с 5-летнего возраста до достижения 18 лет.

Кто участвует в программе?

В программе «Келешек» задействованы следующие финансовые и страховые организации:

Банки:

  • Отбасы банк

  • Halyk Bank

  • Jusan Bank

  • Нурбанк

  • ВТБ Банк

Страховые компании:

  • СК «Евразия»

  • КСЖ Freedom Finance Life

  • КСЖ «Халык-Life»

  • КСЖ Standard Life

  • КСЖ Nomad Life

Сколько можно получить?

Сумма стартового капитала зависит от категории ребёнка:

  • 60 МРП (235 920 тенге) — для всех детей, достигших 5-летнего возраста в 2025 году;

  • 120 МРП (471 840 тенге) — для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Выплата осуществляется единовременно на образовательный накопительный вклад AQYL, открытый в Отбасы банке.

Важно: Если на момент начала 2025 года ребёнку было более 5 лет, то стартовый капитал от государства не предусмотрен.

Как начать участие в программе?

С 12 мая 2025 года родители могут открыть образовательный накопительный счёт AQYL в Отбасы банке. Для участия необходимо:

  1. Открыть счёт на имя ребёнка.

  2. Обеспечить ежегодный минимальный взнос:

    • 12 МРП в год (примерно 4 000 тенге в месяц) — для детей из социально уязвимых семей;

    • 24 МРП в год — для остальных категорий.

На что можно потратить накопления?

Накопленные средства разрешается использовать на обучение:

  • в колледжах и вузах Казахстана;

  • в зарубежных образовательных учреждениях;

  • на техническое и профессиональное образование.

Программа «Келешек» предоставляет казахстанским семьям реальную возможность подготовить финансовую базу для будущего образования ребёнка, при этом получая ощутимую поддержку от государства.

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