Объявлены победители ежегодного конкурса Союза журналистов Казахстана

В преддверии профессионального праздника — Дня работников средств массовой информации — Союз журналистов Республики Казахстан подвёл итоги ежегодного конкурса и наградил выдающихся представителей медиасферы. Председатель организации Сейтказы Матаев поздравил коллег и отметил, что, несмотря на трудности и скептические прогнозы, казахстанская журналистика продолжает активно развиваться, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: КазТАГ/©Мадина Алимханова

Журналистика живёт и развивается

По словам Матаева, в 2025 году в конкурс было подано более 760 материалов: свыше 300 — на казахском языке и около 460 — на русском. В нём приняли участие 160 журналистов со всех регионов страны. Это, как отметил глава Союза, говорит о стремлении молодых специалистов к профессиональному росту, желании быть услышанными и получить независимую оценку своей работы.

Он подчеркнул, что журналистика выполняет важную общественную функцию — выявляет проблемы, помогает формировать гражданское общество и требует от властей обратной связи. "Слышащее государство должно слышать голос журналистов, потому что их устами говорит народ", — отметил он. При этом Матаев выразил обеспокоенность низкой позицией Казахстана в мировом рейтинге свободы прессы, что, по его словам, тормозит развитие демократии.

Звания «Почетный журналист» удостоены:

Карим Бакриденов – город Астана

Хельча Исмаилова – город Алматы

Ерғали Жұмаханов – область Абай

Байқал Баяділов – Акмолинская область

Ғалымжан Төреханов – Актюбинская область

Светлана Қайырғалиева – Атырауская область

Бекділ Сәдібеков – Восточно-Казахстанская область

Құрманбек Әлімжан – Жамбылская область

Мырзағали Нұрсейітов – Жетысуская область

Сырымбек Тұяқов – Западно-Казахстанская область

Сергей Высокосов – Карагандинская область

Мария Мостовая – Костанайская область

Кенжалы Ерімбетов – Кызылординская область

Әнуарбек Жәнібек – Мангистауская область

Светлана Чистякова – Павлодарская область

Владимир Синенко – Северо-Казахстанская область

Орынбасар Сүттібаев – Туркестанская область

Сара Смағұл – Улытауская область

Балтабек Туйетаев – город Шымкент

Золотая медаль Союза журналистов Казахстана 2025 года

Золотая медаль Союза журналистов Казахстана присуждается политическим, общественным деятелям, журналистам и гражданам страны за общественно-полезную деятельность в сфере экологии, за благотворительную работу по оказанию помощи детям, пожилым, людям с ограниченными возможностями. Награды могут быть удостоены пожарные, спасатели, врачи, учителя и так далее, за большие заслуги и многолетние успехи в профессиональной деятельности.

Золотой медали Союза журналистов Казахстана в 2025 году удостоены:

Шолпан Мулдагалиева (область Абай) – учредитель исследовательсеого центра «Полигон» Семей-Хиросима. Проводит благотворительные акции и социальные проекты обучения детей и взрослых с ограниченными возможностями японскому языку, искусству оригами, арт-терапии; последовательно решает проблемы гендерного насилия в отношении девочек и женщин;

Иван Мизин (Акмолинская область) – студент колледжа города Степногорск. Во время пожара спас и вынес двух детей. Обгорел сам, но детей спас;

Жанболат Жұбанов (Актюбинская область) – эколог, оказывает благотворительную помощь детям, людям с особыми потребностями;

Ольга Гумирова (Алматы) – исполнительный директор общественного фонда «Охотники за петроглифами». Награждается за многолетний труд по изучению, сохранению и популяризации петроглифов Казахстана и других археологических памятников. Под руководством Ольги Гумировой группа научных волонтеров проводит регулярную работу по изучению и сохранению памятников археологии, организует выставки, конференции, цель которых – сохранение богатого археологического наследия нашей страны;

Нурсултан Динабеков (Астана) – старший инспектор полка патрульной полиции ДП города Астаны. В ноябре 2024 года спас девушку, пытавшуюся совершить суицид. Через окно балкона на втором этаже полицейский вошел в квартиру и обнаружил жительницу с резаными ранами, затем передал ее медикам. Всего через полгода – в апреле 2025 года во время дежурства сотрудники полиции увидели, как мужчина прыгнул с моста «Аркар». Капитан полиции Динабеков прыгнул в ледяную воду вслед за мужчиной, надел на него спасательный круг и вытащил на берег, где их ожидала бригада скорой помощи. Капитан Нурсултан Динабеков служит в органах внутренних дел с 2020 года;

Сағындық Ордабеков (Жамбылская область) – хирург, доктор наук, профессор. По его инициативе был построен фельдшерский пункт в его родном селе; спонсировал строительство столовой на 200 человек, построил дорогу к мазару, ежегодно выделяет Т100 тыс. стипендии для лучших учеников школы аула Үшбас, в которой учился сам;

Еркін Пидахмет (Жетысуская область) – житель села Мұсабек района Көксу на протяжении 15 лет высаживал саженцы, которые стали парком. В этом году на 6 гектарах земли он посадил 15 тыс. саженцев. Лес, выращенный сельчанином, защищает от палящего зноя и сильного ветра, а в будущем часть деревьев будет использована в качестве стройматериалов;

Тұрарбек Тілемісов (Западно-Казахстанская область) – руководитель крупного предприятия в городе Уральске. На свои средства построил хоспис для онкобольных. Во время паводков создал специальный фонд и вложил в него Т50 млн, а также обеспечил техникой и оборудованием. Обеспечил жильем семью лица с инвалидностью, пострадавшего от паводков, помогает материально жителям родного села;

Михаил Максимов (Карагандинская область) – строитель, волонтер. Организовал с группой друзей раздачу горячей еды для 350 человек каждую неделю. Акция называется «Благословенная пятница»;

Берік Даутбаев (Кызылординская область) – кардиохирург, автор более 20 научных трудов, ежегодно проводит более 170 операций и возвращает к жизни пациентов с тяжелыми недугами;

Ғалымжан Абдукаримов (Туркестанская область) – главный специалист ДЧС №1. Во время пожара Ғалымжан Абдукаримов и его коллеги эвакуировали 12 человек со второго этажа горящего дома и вывели из огня троих человек с первого этажа. Аналогичная ситуация произошла в селе Шоктас, когда из-за взрыва газового баллона начался пожар и сержант спас от гибели одного человека;

Бекжан Уркинбаев (Шымкент) – командир отделения пожарной части №9. 2 октября 2024 года в микрорайоне «Нурсат-2» загорелась квартира на 6 этаже девятиэтажного дома. Пожарный помог спасти 30 человек, в том числе семерых детей.

Лауреаты конкурса Премии Союза журналистов Казахстана 2025 год:

1. Ескендір Зұлқарнай – «Егемен Қазақстан» газетінің аға тілшісі

2. Мұхтар Мырзалин – Ақтөбе облысы, Шалқар аудандық «Шалқар» газетінің редакторы

3. Динара Мыңжасарқызы – «Nege.kz» порталының тілшісі

4. Асылбек Тойбеков – ҚР Президенті телерадио кешені, «Жібек жолы» телеарнасының тілшісі

5. Нұрболат Туысбайұлы – «Қаржылық сауат» Telegram-каналының авторы

6. Гаухар Альдибекова – фильм о посмертном донорстве «Kursiv.media.kz»

7. Юрий Беккер – фотокорреспондент газеты «Казахстанская правда»

8. Алла Бочкор – расследование о засекреченной трассе «Алсиб». Газета «Тайыншиские вести», Северо-Казахстанская область.

9. Фарид Дандыбаев – «Костанайские новости», корреспондент. Зарисовки о жизни города.

10. Олег Зотов – главный редактор журнала «Qaz-auto» за серию очерков. Город Тараз

11. Татьяна Ковалева – документальный фильм о репрессированной женщине-враче. ТРК «Хабар»

12. Казжан Сураганов – инженер-строитель, 82 года. «Балуанская волчица» и другие рассказы.

Премии имени Абдильды Мукашева Атырауского филиала Союза журналистов удостоен Талгат Умаров, журналист издания «Umarov-news», город Уральск Западно-Казахстанская область

Премия имени фотожурналиста Рахымбая Ханалы присуждается фоторепортеру Информационно-образовательного сайта Photooner.kz Қуанышбеку Қари

Внеконкурсная работа

Жұмабай Доспанов. За книгу «Қару мен қалам» («Оружие и перо».) Очерки о фронтовиках-журналистах.

Международная премия имени Олжаса Сулейменова за публицистику присуждена писателю Улыкбеку Есдаулету.

Члены жюри конкурса 2024 года:

Нұрмұханбет Дияров, Қазақстан Журналистер одағы облыстық ұйымының жауапты хатшысы, Ақтөбе

Шархан Қазығұл, Жазушы-публицист, «Меценат.кз» тәуелсіз әдеби сыйлығының тұңғыш лауреаты, «КҮЛПЕТ» романының авторы, Астана

Тұрсынбек Сұлтанбеков, Жамбыл облыстық «Ар-Ай» жастар газетінің бас редакторы.

Нұрбол Оқуов, Директор Мангистауского областного филиала АО «РТРК ҚАЗАҚСТАН»

Тоқтар Кенжеғалиев, «Приуралье» газетінің бас редакторы, Орал қаласы

Татьяна Морозова, старший преподаватель, магистр, ИО завкафедрой «Журналистика» СКУ имени Козыбаева, город Петропавловск

Лейла Уразбаева, руководитель информационного агентства «Semey ainasy», город Семей

Александра Сергазинова, Редактор информационного агентства «Тобол инфо», заместитель директора газеты «Наш Костанай»

Ирина Волкова, Собственный корреспондент газеты «Время» и газеты «Литер». Павлодарская область.