Трагедия в Актюбинской области: в колодце погибли девочка и мужчина, пытавшийся её спасти

В селе Жарлы Актюбинской области произошел трагический инцидент, унесший жизни двух человек — 9-летней девочки и взрослого мужчины, пришедшего ей на помощь. О случившемся сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные регионального департамента по чрезвычайным ситуациям, передает Lada.kz

Фото: crimea.kp.ru

Опасный колодец во дворе частного дома

Трагедия произошла 17 июня. По предварительной информации, во дворе одного из частных домов находился заброшенный колодец глубиной около 10 метров. Со временем он оказался завален мусором и, по всей видимости, не имел ограждений или предупреждающих знаков. Именно туда и упала маленькая девочка.

Попытка спасти ребёнка

Свидетелем произошедшего стал мужчина, находившийся поблизости. Не раздумывая, он бросился в колодец, чтобы спасти ребёнка. Однако выбраться обратно самостоятельно ему не удалось.

Спасательная операция и трагический исход

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники районной службы по чрезвычайным ситуациям. С помощью специального оборудования спасатели извлекли из колодца девочку и мужчину. Оба находились без сознания. Спасатели незамедлительно начали оказывать первую медицинскую помощь, однако спасти пострадавших не удалось — они скончались.

"Несмотря на все усилия, оба — ребенок и взрослый — умерли. Смерть констатирована после оказания неотложной помощи", — сообщили в ДЧС Актюбинской области.

Проводится проверка

В настоящее время по факту происшествия ведется проверка. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства падения, а также устанавливают, кто несет ответственность за состояние колодца и его безопасность.