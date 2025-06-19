30 тонн яиц развернули на границе: Казахстан не пустил продукцию из России

На западной границе Казахстана пресечена попытка незаконного ввоза крупной партии яиц, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Фото: gov.kz

Яйца пытались ввезти без разрешений

Инцидент произошёл на ветеринарном контрольно-пропускном пункте «Сырым», расположенном в Западно-Казахстанской области. По данным министерства, 30 тонн куриных яиц, направлявшихся из Самары в Атыраускую область, перевозились с нарушениями.

Во время досмотра двух грузовых автомобилей инспекторы выявили сразу два серьезных нарушения:

Отсутствие обязательных ветеринарных сопроводительных документов;

Несоблюдение временных ограничений, действующих на ввоз яиц в страну.

Груз вернули, водителю выписан протокол

По результатам проверки весь груз был возвращён на территорию России. В отношении водителя одного из автомобилей составлен административный протокол.

Массовые нарушения при пересечении границы

В МСХ отметили, что подобные случаи — не редкость. С начала 2025 года на пограничных пунктах с государствами ЕАЭС (Евразийского экономического союза) было выявлено:

377 случаев нарушений ветеринарных требований;

163 административных протокола;

общая сумма штрафов превысила 7,6 миллиона тенге.

Напомним

С апреля 2025 года в Казахстане действует временный запрет на ввоз куриных яиц. Мера была введена для стабилизации внутреннего рынка и защиты национальных производителей.