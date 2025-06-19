В Казахстане может появиться новый государственный праздник и выходной

Министерство труда и социальной защиты населения РК поддержало инициативу о придании 1 июня — Дню защиты детей — статуса государственного праздника и выходного дня. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на депутатский запрос, передаёт Tengrinews.kz , сообщает Lada.kz

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Инициатива депутата: праздник и новые правила переноса выходных

С предложением выступил депутат Мажилиса Кенжегул Сейтжан. Он предложил закрепить за 1 июня официальный статус государственного праздника с предоставлением выходного дня. По его мнению, это станет важным шагом в укреплении семейных ценностей и признании роли детей в обществе:

«Дети — стратегический ресурс и основа будущего страны. Государственная политика должна быть ориентирована на обеспечение их безопасного, здорового и всестороннего развития», — отметил парламентарий.

Кроме того, депутат предложил усовершенствовать систему планирования выходных в стране. Он призвал внедрить практику утверждения графика переносов выходных дней сразу на два года вперёд. Это, по его словам, поможет бизнесу более точно планировать свою деятельность, а гражданам — заранее организовывать отпуска и семейные мероприятия.

Позиция Минтруда: что поддержали, а что нет

В Министерстве труда и социальной защиты населения положительно оценили идею сделать 1 июня официальным праздником. В ведомстве подчеркнули, что этот день играет важную роль в жизни семей и оказывает положительное влияние на детей:

«Праздник позволяет родителям и детям провести время вместе, принять участие в культурных, образовательных и общественных мероприятиях. Это способствует укреплению семейных ценностей и созданию у ребёнка чувства безопасности и эмоционального комфорта», — говорится в письме министерства, подписанном министром Светланой Жакуповой.

Таким образом, в министерстве поддержали установление 1 июня как государственного праздника — Дня защиты детей.

Однако второе предложение депутата — о заблаговременном утверждении графика переносов выходных на два года — поддержки не получило. В Минтруда напомнили, что в настоящее время переносы выходных определяются заранее на предстоящий календарный год с учётом совпадений праздничных и рабочих дней, а также текущей социально-экономической и санитарной ситуации в стране. Ведомство считает действующий порядок наиболее гибким и рациональным.