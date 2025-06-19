Пособия до полутора миллионов: кому из казахстанцев в 2025 году дадут деньги на детей

Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало подробную статистику и разъяснения по государственным и социальным выплатам на детей за первые месяцы 2025 года. По данным ведомства, различными формами поддержки уже воспользовались сотни тысяч казахстанцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
С начала года единовременное пособие при рождении ребенка получили 145 тысяч человек, общая сумма выплат составила 26,2 млрд тенге. Только в мае выплату оформили 28 тысяч получателей на сумму 5,1 млрд тенге.
Право на получение пособия имеют:
граждане Казахстана, постоянно проживающие в стране;
кандасы;
иностранцы, имеющие детей (рожденных, усыновленных, удочеренных или взятых под опеку).
на первого, второго и третьего ребенка — 38 МРП, или 149 416 тенге;
на четвертого и более ребенка — 63 МРП, или 247 716 тенге.
Такую выплату получают родители или опекуны, не участвующие в системе обязательного социального страхования. За первые пять месяцев 2025 года пособие назначено в среднем 123,6 тыс. человек на общую сумму 18 млрд тенге, включая 124,9 тыс. получателей в мае (выплачено 3,6 млрд тенге).
на первого ребенка — 5,76 МРП, или 22 648 тенге;
на второго ребенка — 6,81 МРП, или 26 777 тенге;
на третьего ребенка — 7,85 МРП, или 30 866 тенге;
на четвертого и более детей — 8,90 МРП, или 34 995 тенге.
Работающие казахстанцы, участвующие в системе социального страхования, получают единовременную выплату по причине потери дохода в связи с отпуском по беременности и родам или усыновлением новорожденных.
Размер зависит от:
среднемесячного дохода за последние 12 месяцев;
количества дней нетрудоспособности.
С начала года данную выплату получили 100,3 тыс. человек на сумму 144,4 млрд тенге, в том числе 22,6 тыс. человек в мае (на сумму 27 млрд тенге).
Средний размер выплаты за пять месяцев составил 1 590 618 тенге.
Также участникам системы соцстрахования назначается ежемесячная выплата в связи с уходом за ребенком до 1,5 лет — с момента рождения ребенка.
Выплата составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления за последние два года.
При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.
За январь–май 2025 года выплата была назначена 109,7 тыс. человек на сумму 183 млрд тенге, в том числе 20,9 тыс. человек в мае (на 36 млрд тенге).
Средний размер ежемесячной выплаты составил 90 817 тенге.
В целом, по информации Минтруда, с начала 2025 года 333,6 тыс. человек получили различные пособия и социальные выплаты, связанные с рождением и уходом за детьми.
Общая сумма выплат составила 371,6 млрд тенге.
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