Пособия до полутора миллионов: кому из казахстанцев в 2025 году дадут деньги на детей

Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало подробную статистику и разъяснения по государственным и социальным выплатам на детей за первые месяцы 2025 года. По данным ведомства, различными формами поддержки уже воспользовались сотни тысяч казахстанцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Единовременное пособие при рождении ребенка

С начала года единовременное пособие при рождении ребенка получили 145 тысяч человек, общая сумма выплат составила 26,2 млрд тенге. Только в мае выплату оформили 28 тысяч получателей на сумму 5,1 млрд тенге.

Право на получение пособия имеют:

граждане Казахстана, постоянно проживающие в стране;

кандасы;

иностранцы, имеющие детей (рожденных, усыновленных, удочеренных или взятых под опеку).

Размеры пособий в 2025 году:

на первого, второго и третьего ребенка — 38 МРП , или 149 416 тенге ;

на четвертого и более ребенка — 63 МРП, или 247 716 тенге.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Такую выплату получают родители или опекуны, не участвующие в системе обязательного социального страхования. За первые пять месяцев 2025 года пособие назначено в среднем 123,6 тыс. человек на общую сумму 18 млрд тенге, включая 124,9 тыс. получателей в мае (выплачено 3,6 млрд тенге).

Размеры ежемесячных пособий:

на первого ребенка — 5,76 МРП , или 22 648 тенге ;

на второго ребенка — 6,81 МРП , или 26 777 тенге ;

на третьего ребенка — 7,85 МРП , или 30 866 тенге ;

на четвертого и более детей — 8,90 МРП, или 34 995 тенге.

Социальные выплаты из ГФСС для работающих граждан

1. Единовременная выплата по беременности и родам

Работающие казахстанцы, участвующие в системе социального страхования, получают единовременную выплату по причине потери дохода в связи с отпуском по беременности и родам или усыновлением новорожденных.

Размер зависит от:

среднемесячного дохода за последние 12 месяцев;

количества дней нетрудоспособности.

С начала года данную выплату получили 100,3 тыс. человек на сумму 144,4 млрд тенге, в том числе 22,6 тыс. человек в мае (на сумму 27 млрд тенге).

Средний размер выплаты за пять месяцев составил 1 590 618 тенге.

2. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет

Также участникам системы соцстрахования назначается ежемесячная выплата в связи с уходом за ребенком до 1,5 лет — с момента рождения ребенка.

Выплата составляет 40% от среднемесячного дохода , с которого производились социальные отчисления за последние два года.

При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За январь–май 2025 года выплата была назначена 109,7 тыс. человек на сумму 183 млрд тенге, в том числе 20,9 тыс. человек в мае (на 36 млрд тенге).

Средний размер ежемесячной выплаты составил 90 817 тенге.

Общие итоги: кто и сколько получил

В целом, по информации Минтруда, с начала 2025 года 333,6 тыс. человек получили различные пособия и социальные выплаты, связанные с рождением и уходом за детьми.

Общая сумма выплат составила 371,6 млрд тенге.