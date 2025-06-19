18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.81
596.27
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.06.2025, 14:28

Пособия до полутора миллионов: кому из казахстанцев в 2025 году дадут деньги на детей

Новости Казахстана 0 598

Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало подробную статистику и разъяснения по государственным и социальным выплатам на детей за первые месяцы 2025 года. По данным ведомства, различными формами поддержки уже воспользовались сотни тысяч казахстанцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Единовременное пособие при рождении ребенка

С начала года единовременное пособие при рождении ребенка получили 145 тысяч человек, общая сумма выплат составила 26,2 млрд тенге. Только в мае выплату оформили 28 тысяч получателей на сумму 5,1 млрд тенге.

Право на получение пособия имеют:

  • граждане Казахстана, постоянно проживающие в стране;

  • кандасы;

  • иностранцы, имеющие детей (рожденных, усыновленных, удочеренных или взятых под опеку).

Размеры пособий в 2025 году:

  • на первого, второго и третьего ребенка38 МРП, или 149 416 тенге;

  • на четвертого и более ребенка63 МРП, или 247 716 тенге.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Такую выплату получают родители или опекуны, не участвующие в системе обязательного социального страхования. За первые пять месяцев 2025 года пособие назначено в среднем 123,6 тыс. человек на общую сумму 18 млрд тенге, включая 124,9 тыс. получателей в мае (выплачено 3,6 млрд тенге).

Размеры ежемесячных пособий:

  • на первого ребенка5,76 МРП, или 22 648 тенге;

  • на второго ребенка6,81 МРП, или 26 777 тенге;

  • на третьего ребенка7,85 МРП, или 30 866 тенге;

  • на четвертого и более детей8,90 МРП, или 34 995 тенге.

Социальные выплаты из ГФСС для работающих граждан

1. Единовременная выплата по беременности и родам

Работающие казахстанцы, участвующие в системе социального страхования, получают единовременную выплату по причине потери дохода в связи с отпуском по беременности и родам или усыновлением новорожденных.

Размер зависит от:

  • среднемесячного дохода за последние 12 месяцев;

  • количества дней нетрудоспособности.

С начала года данную выплату получили 100,3 тыс. человек на сумму 144,4 млрд тенге, в том числе 22,6 тыс. человек в мае (на сумму 27 млрд тенге).
Средний размер выплаты за пять месяцев составил 1 590 618 тенге.

2. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет

Также участникам системы соцстрахования назначается ежемесячная выплата в связи с уходом за ребенком до 1,5 лет — с момента рождения ребенка.

  • Выплата составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления за последние два года.

  • При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За январь–май 2025 года выплата была назначена 109,7 тыс. человек на сумму 183 млрд тенге, в том числе 20,9 тыс. человек в мае (на 36 млрд тенге).
Средний размер ежемесячной выплаты составил 90 817 тенге.

Общие итоги: кто и сколько получил

В целом, по информации Минтруда, с начала 2025 года 333,6 тыс. человек получили различные пособия и социальные выплаты, связанные с рождением и уходом за детьми.
Общая сумма выплат составила 371,6 млрд тенге.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…