Некоторые тенге уходят из оборота - решение Нацбанка

Монеты номиналом 1 и 2 тенге больше не будут чеканиться в Казахстане. Об этом заявил председатель Национального банка Тимур Сулейменов в кулуарах Сената, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото с сайта vlast.kz

Причины отказа от чеканки

Решение об отказе от производства монет самых мелких номиналов связано с их низкой экономической эффективностью. По словам главы Нацбанка, затраты на выпуск таких монет не оправдывают их полезность в реальном денежном обороте.

«Мы согласны, что нам нецелесообразно чеканить монету номиналом 1 тенге. Базовый план такой: монеты, которые уже находятся в обороте, продолжат использоваться, но выпускать новые мы не будем. То же самое касается и 2 тенге», — пояснил Сулейменов.

Что будет с уже выпущенными монетами

Несмотря на прекращение чеканки, Национальный банк не будет изымать уже находящиеся в обращении монеты. Граждане по-прежнему смогут использовать их для расчётов, а магазины обязаны их принимать.

«Монеты, которые у нас в карманах, в кассах и других местах обращения — изыматься не будут. Но новых монет производить не планируем и тратить на это средства тоже», — добавил глава финрегулятора.

Контекст

Монеты номиналом 1 и 2 тенге долгое время вызывали вопросы у населения и экспертов из-за своей невысокой покупательной способности. Многие считают, что они теряют актуальность на фоне инфляционных процессов, а обслуживание их в кассах и банках становится обременительным.

Прекращение их чеканки — это шаг в сторону оптимизации затрат на производство денежного знака и актуализации наличного денежного обращения.