Жизнь в колонии: как сейчас живёт Владислав Челах - комментарий главы КУИС

Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан — председатель Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Абай Кайырбеков прокомментировал условия содержания Владислава Челаха, осужденного за одно из самых резонансных преступлений в современной истории страны. Его слова прозвучали в ходе брифинга в Сенате, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Запрос о помиловании не поступал

Во время мероприятия у главы КУИС поинтересовались, обращался ли Владислав Челах с ходатайством о помиловании. В ответ Кайырбеков сообщил:

«Владислав Челах отбывает наказание в исправительном учреждении для пожизненно осуждённых. Все требования, установленные законодательством, им соблюдаются. На данный момент в Комитет не поступали материалы, касающиеся его возможного помилования».

Таким образом, официальных шагов со стороны заключённого по этому вопросу не предпринимается.

Что известно о деле Челаха

Владислав Челах, уроженец Караганды и военнослужащий пограничной службы, был приговорён к пожизненному заключению в декабре 2012 года. Поводом стало массовое убийство, совершённое в мае того же года на временном пограничном посту «Арканкерген» в Алматинской области.

По версии следствия, Челах убил 14 сослуживцев и егеря. Суд признал его виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса. Несмотря на то что защита пыталась обжаловать приговор, высшие судебные инстанции оставили его без изменений.

В настоящее время Челах находится в одной из специальных колоний строгого режима, предназначенных для лиц, осуждённых на пожизненное заключение. Согласно информации КУИС, условия его содержания соответствуют нормам, предусмотренным законодательством.