Личное признание: Токаев впервые рассказал о внуке

19 июня 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил один из спортивных объектов в столице. В рамках поездки глава государства пообщался с юными футболистами, поделился с ними своими мыслями о развитии спорта в стране и даже немного рассказал о своей семье, сообщает Lada.kz

Фото: Акорда

О важности инфраструктуры для массового спорта

Во время разговора с детьми и тренерами президент подчеркнул, что ключевым условием развития массового спорта в Казахстане является активное строительство спортивной инфраструктуры.

«Нужно больше спортивных комплексов, чтобы молодежь могла тренироваться и развиваться», — отметил Токаев.

Он также пожелал юным спортсменам достигнуть самых высоких целей — стать чемпионами мира и Олимпийских игр, подчеркнув, что путь к этому лежит через настойчивую работу.

«Только трудолюбие приведет к победе», — добавил президент.

Личное признание о внуке

В ходе неформальной беседы один из молодых футболистов рассказал о своих увлечениях, что побудило президента поделиться личной историей.

«Мой внук играет в футбол, он — голкипер», — с улыбкой признался Токаев.

Это признание вызвало живой интерес у собравшихся и придало встрече теплую атмосферу.

Знакомство с теннисным центром "Даулет"

После посещения футбольного комплекса президент также осмотрел теннисный центр «Даулет», где ознакомился с его инфраструктурой и спортивными возможностями для подрастающего поколения.