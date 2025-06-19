Куда утекают миллиарды: в Казахстане раскрыли доходы мигрантов

В Сенате Казахстана озвучили обеспокоенность масштабами теневой экономики, связанной с деятельностью трудовых мигрантов. По словам председателя комитета по финансам и бюджету Сената Султанбека Макежанова, государственный бюджет теряет десятки миллиардов тенге ежегодно, что напрямую связано с незадекларированной экономической активностью, сообщает Lada.kz

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Несостыковки в данных: заработали меньше, чем перевели

Макежанов привел результаты аудита, проведенного Высшей аудиторской палатой, согласно которым только по косвенным оценкам потери бюджета от теневого сектора составили 74 миллиарда тенге.

При этом он указал на поразительный разрыв между официальными доходами мигрантов и суммами, выведенными за границу:

За последние три года граждане трех соседних государств Центральной Азии (предположительно — Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан) заработали в Казахстане 136 млрд тенге .

Однако, по данным Национального банка, за тот же период они перевели на родину почти 1 трлн тенге.

«Эти цифры — прямое свидетельство существования в Казахстане теневого производства товаров или услуг», — заявил сенатор, слова которого приводит агентство Kazinform.

Необходимость пересмотра методов контроля

Макежанов подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует системного подхода:

Необходимо пересмотреть методы оценки объемов теневой экономики ;

Усилить контроль за эффективностью предоставляемых налоговых льгот, чтобы минимизировать риски недобора бюджета.

Кто именно работает в Казахстане?

Согласно официальной статистике, на конец мая 2025 года в Казахстане трудились:

5 054 гражданина Китая ;

1 926 человек из Узбекистана ;

1 079 трудовых мигрантов из Турции ;

1 078 работников из Индии.

С учетом таких цифр, власти видят необходимость усилить фискальный и правовой контроль за деятельностью иностранных граждан и компаний, использующих их труд.