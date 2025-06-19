18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.81
596.27
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.06.2025, 17:26

Водителя в Казахстане оштрафовали за ногу пассажира, высунутую из окна (видео)

Новости Казахстана 0 357

В столице Казахстана водитель автомобиля получил административный штраф после того, как один из его пассажиров высунул ногу из окна во время движения. Нарушение попало на видео и вызвало широкий резонанс в социальных сетях, сообщает Lada.kz

Кадр из видео
Кадр из видео

Нарушение зафиксировали очевидцы

Инцидент произошел 18 июня 2025 года и был снят на видео очевидцами. Кадры с участием пассажира, демонстративно высунувшего ногу из окна машины, появились в популярном столичном Instagram-паблике. Под роликом иронично подписали: «Ну сказали же только руку нельзя высовывать».

Реакция пользователей: от шуток до осуждения

Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей Казнета. Комментарии разделились: часть комментаторов отнеслась к случившемуся с юмором, другие же — с возмущением.

Вот лишь некоторые мнения:

  • «Рука на 30 000 штраф, а нога сколько?»

  • «Это не рука, а нога. За ногу нет штрафа».

  • «Неуважение к столице и к своей стране!»

  • «На улице жара, я бы тоже так ехала. Эта нога вам же не мешает».

Напоминание о законе: штраф за любые части тела

Более осведомленные пользователи напомнили, что с 13 марта 2025 года в Казахстане действует обновленная норма Административного кодекса. Согласно ей, запрещено высовывать из автомобиля любые части тела — будь то рука, нога или голова — через окна, двери или люки во время движения.

За такое нарушение предусмотрено административное наказание в размере 10 МРП, что на текущий момент составляет 39 320 тенге.

Меры, принятые полицией

Патрульная полиция Астаны отреагировала на инцидент. Как сообщили в ведомстве, водитель автомобиля марки Volkswagen был привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров.

Также с ним была проведена профилактическая беседа, направленная на предупреждение подобных ситуаций в будущем.

Призыв к гражданам

Стражи порядка обратились к жителям столицы с просьбой незамедлительно сообщать о подобных нарушениях, обращаясь по номеру 102.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…