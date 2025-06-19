Водителя в Казахстане оштрафовали за ногу пассажира, высунутую из окна (видео)

В столице Казахстана водитель автомобиля получил административный штраф после того, как один из его пассажиров высунул ногу из окна во время движения. Нарушение попало на видео и вызвало широкий резонанс в социальных сетях, сообщает Lada.kz

Кадр из видео

Нарушение зафиксировали очевидцы

Инцидент произошел 18 июня 2025 года и был снят на видео очевидцами. Кадры с участием пассажира, демонстративно высунувшего ногу из окна машины, появились в популярном столичном Instagram-паблике. Под роликом иронично подписали: «Ну сказали же только руку нельзя высовывать».

Реакция пользователей: от шуток до осуждения

Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей Казнета. Комментарии разделились: часть комментаторов отнеслась к случившемуся с юмором, другие же — с возмущением.

Вот лишь некоторые мнения:

«Рука на 30 000 штраф, а нога сколько?»

«Это не рука, а нога. За ногу нет штрафа».

«Неуважение к столице и к своей стране!»

«На улице жара, я бы тоже так ехала. Эта нога вам же не мешает».

Напоминание о законе: штраф за любые части тела

Более осведомленные пользователи напомнили, что с 13 марта 2025 года в Казахстане действует обновленная норма Административного кодекса. Согласно ей, запрещено высовывать из автомобиля любые части тела — будь то рука, нога или голова — через окна, двери или люки во время движения.

За такое нарушение предусмотрено административное наказание в размере 10 МРП, что на текущий момент составляет 39 320 тенге.

Меры, принятые полицией

Патрульная полиция Астаны отреагировала на инцидент. Как сообщили в ведомстве, водитель автомобиля марки Volkswagen был привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров.

Также с ним была проведена профилактическая беседа, направленная на предупреждение подобных ситуаций в будущем.

Призыв к гражданам

Стражи порядка обратились к жителям столицы с просьбой незамедлительно сообщать о подобных нарушениях, обращаясь по номеру 102.