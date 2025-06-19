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19.06.2025, 18:18

В КГД отреагировали на заявления о мафии на границе Казахстана

Новости Казахстана 0 621

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Бакытжан Слямов на пресс-конференции в СЦК 19 июня прокомментировал слухи о возможной преступной деятельности на приграничных постах Казахстана. По его словам, утверждения о наличии мафии на границах не соответствуют действительности, сообщает Lada.kz

Фото с сайта: azh.kz
Фото с сайта: azh.kz

«Мы не наблюдаем подобных фактов»

Отвечая на вопрос журналистов о предполагаемом существовании мафиозных структур, действующих на границе, Слямов подчеркнул, что таких случаев в практике КГД зафиксировано не было.

«Что касается мафии — я не знаю, мы таких моментов не наблюдаем. Если хотите, приезжайте — мы покажем вам все на месте. Убедитесь сами: мафии на наших таможенных границах нет», — заявил он.

Стратегическая зона под постоянным контролем

Представитель КГД отметил, что государственная граница — это не просто проходной пункт, а стратегически важная территория, находящаяся под круглосуточным контролем.

  • На пропускных пунктах работают не только сотрудники таможни, но и представители пограничной службы.

  • Кроме того, наблюдение за происходящим осуществляется как со стороны госорганов, так и со стороны гражданского общества.

«Граница — это стратегический объект. Она находится под пристальным вниманием не только профильных структур, но и общества. Никакого частного контроля, тем более со стороны криминальных группировок, здесь быть не может», — подчеркнул Слямов.

Прозрачность и открытость для общественности

В завершение Бакытжан Слямов выразил готовность предоставить журналистам возможность лично ознакомиться с ситуацией на месте, посетив пункты пропуска на границе с Китаем. Это, по его мнению, позволит развеять сомнения и убедиться в отсутствии каких-либо противоправных структур.

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