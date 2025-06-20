Полицию Казахстана ждет масштабная перестройка: создадут два новых управления

Министерство внутренних дел Казахстана анонсировало структурные изменения в рамках оптимизации полицейской системы, сообщает Lada.kz со ссылкой на портал Polisia.kz.

Фото: gov.kz

Согласно новому плану, из действующего законодательства будет исключено понятие «местная полицейская служба», признанное устаревшим. На смену ему придут две специализированные структуры, которые займутся различными аспектами обеспечения общественного порядка.

Какие новые управления создаются

1. Управление профилактики

В это подразделение войдут:

службы ювенальной полиции;

природоохранная полиция;

участковые инспекторы;

отделы, занимающиеся защитой женщин от насилия.

Основная задача — предотвращение правонарушений и реагирование на социально чувствительные темы, включая семейно-бытовое насилие и защиту прав несовершеннолетних.

2. Управление общественной и дорожной безопасности

В его состав включат:

патрульную полицию;

дорожно-техническую инспекцию.

Главная цель нового управления — повышение эффективности работы на улицах, контроль дорожного движения и оперативное реагирование на происшествия.

Цели реформы

По словам представителей МВД, ключевые задачи преобразований:

исключение дублирующих функций между службами;

усиление профилактической работы ;

упрощение административного управления;

повышение результативности при меньших ресурсах.

Контекст

Реформа проводится в рамках более широкой политики модернизации правоохранительных органов Казахстана. Предполагается, что новая структура будет более гибкой, эффективной и ориентированной на общественные потребности.