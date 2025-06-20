18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.81
596.27
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.06.2025, 19:09

Полицию Казахстана ждет масштабная перестройка: создадут два новых управления

Новости Казахстана 0 418

Министерство внутренних дел Казахстана анонсировало структурные изменения в рамках оптимизации полицейской системы, сообщает Lada.kz со ссылкой на портал Polisia.kz.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Согласно новому плану, из действующего законодательства будет исключено понятие «местная полицейская служба», признанное устаревшим. На смену ему придут две специализированные структуры, которые займутся различными аспектами обеспечения общественного порядка.

Какие новые управления создаются

 

1. Управление профилактики

В это подразделение войдут:

  • службы ювенальной полиции;

  • природоохранная полиция;

  • участковые инспекторы;

  • отделы, занимающиеся защитой женщин от насилия.

Основная задача — предотвращение правонарушений и реагирование на социально чувствительные темы, включая семейно-бытовое насилие и защиту прав несовершеннолетних.

2. Управление общественной и дорожной безопасности

В его состав включат:

  • патрульную полицию;

  • дорожно-техническую инспекцию.

Главная цель нового управления — повышение эффективности работы на улицах, контроль дорожного движения и оперативное реагирование на происшествия.

Цели реформы

По словам представителей МВД, ключевые задачи преобразований:

  • исключение дублирующих функций между службами;

  • усиление профилактической работы;

  • упрощение административного управления;

  • повышение результативности при меньших ресурсах.

Контекст

Реформа проводится в рамках более широкой политики модернизации правоохранительных органов Казахстана. Предполагается, что новая структура будет более гибкой, эффективной и ориентированной на общественные потребности.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…