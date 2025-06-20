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19.06.2025, 20:03

США начали чистку: кого из казахстанцев «завернут» по соцсетям?

Новости Казахстана 0 362

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек в беседе с журналистами в кулуарах Сената прокомментировал ситуацию вокруг казахстанских студентов, обучающихся в Гарвардском университете, на фоне громкого конфликта между учебным заведением и администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

 

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Саясат Нурбек рассказал, что студентам из Казахстана пока не грозит депортация из Гарварда, но есть важное условие для получения виз.

Депортация не грозит — но визовый контроль стал строже

По словам министра, на данный момент студентам, обучающимся в Гарварде, не грозит депортация или лишение визового статуса. Такое решение было принято судом, который приостановил действия ограничений, введённых ранее.

«Решением суда отложено, и студентам, которые обучаются в Гарварде, на текущий момент не грозит ни депортация, ни лишение визового статуса», — заверил Саясат Нурбек.

США начали проверку соцсетей студентов

При этом министр обратил внимание на новое требование американской стороны. Государственный департамент США официально подтвердил, что процесс выдачи виз возобновлен, но теперь всех заявителей будут проверять по дополнительным критериям. Один из них — содержание аккаунтов в социальных сетях.

Американские власти будут отслеживать наличие политических заявлений, публикаций или выраженной поддержки тех взглядов, которые могут идти вразрез с официальной позицией США.

«Поэтому сейчас воспользуюсь возможностью и хотел бы предупредить всех наших студентов: почистите аккаунты и будьте очень внимательны, потому что это официальное заявление», — отметил министр.

Предыстория конфликта: Трамп против Гарварда

Ситуация обострилась в мае, когда между Гарвардским университетом и администрацией президента США разгорелся резонансный конфликт. Поводом стала политика университета в отношении иностранных студентов и использование федеральных субсидий.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Гарвард, заявив, что почти треть студентов — иностранцы, а их родные страны якобы не участвуют в финансировании их обучения. Он потребовал от вуза обнародовать списки иностранных учащихся с указанием гражданства и обвинил университет в непрозрачности, несмотря на многомиллиардную поддержку из бюджета США.

Последствия: аккредитация отозвана, гранты заморожены

В ответ на позицию вуза администрация Трампа предприняла жёсткие меры:

  • Гарвард лишили аккредитации по программе студенческого обмена SEVP, что фактически запретило приём новых иностранных студентов.

  • Уже обучающимся студентам предложили либо перевестись в другие университеты, либо покинуть страну.

  • Были заморожены федеральные гранты и финансирование на сумму $2,6 млрд, включая средства на стипендии и научные исследования.

Гарвард пошёл в суд — и добился временного послабления

Университет подал иск против администрации США, обвинив её в нарушении академических свобод и принципов, заложенных в Конституции страны. Суд частично удовлетворил требования вуза, разрешив временно возобновить приём иностранных студентов и допуск учёных до окончательного решения.

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