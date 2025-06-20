Ураган в Павлодарской области: дерево насмерть проткнуло женщину

В городе Аксу Павлодарской области в результате сильного урагана погибла женщина. Смертельный случай произошёл вечером 19 июня, когда на неё упало дерево, вырванное шквальным ветром, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.
Как сообщили на станции скорой медицинской помощи Павлодарской области, сигнал о происшествии поступил в 17:29. Согласно поступившей информации, дерево, упавшее во время урагана, пробило женщину в области грудной клетки. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшей — ею оказалась женщина 1968 года рождения.
Медики отметили, что травмы были не совместимы с жизнью.
По данным управления по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, в момент инцидента скорость ветра в Аксу достигала 28 метров в секунду — это соответствует штормовому порогу и считается чрезвычайно опасным явлением.
Ранее в этот же день, в 16:44, в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи напряжением 500 кВ. Причиной стала неблагоприятная погода и срабатывание противоаварийной автоматики.
По предварительным данным, объем временного ограничения подачи электроэнергии составил около 800 мегаватт. Вечером электроснабжение было полностью восстановлено.
Комментарии0 комментарий(ев)