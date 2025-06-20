Ураган в Павлодарской области: дерево насмерть проткнуло женщину

В городе Аксу Павлодарской области в результате сильного урагана погибла женщина. Смертельный случай произошёл вечером 19 июня, когда на неё упало дерево, вырванное шквальным ветром, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: bangkokbook.ru

Дерево пробило грудную клетку

Как сообщили на станции скорой медицинской помощи Павлодарской области, сигнал о происшествии поступил в 17:29. Согласно поступившей информации, дерево, упавшее во время урагана, пробило женщину в области грудной клетки. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшей — ею оказалась женщина 1968 года рождения.

Медики отметили, что травмы были не совместимы с жизнью.

Ветер достигал опасной скорости

По данным управления по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, в момент инцидента скорость ветра в Аксу достигала 28 метров в секунду — это соответствует штормовому порогу и считается чрезвычайно опасным явлением.

Масштабные последствия непогоды

Ранее в этот же день, в 16:44, в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи напряжением 500 кВ. Причиной стала неблагоприятная погода и срабатывание противоаварийной автоматики.

По предварительным данным, объем временного ограничения подачи электроэнергии составил около 800 мегаватт. Вечером электроснабжение было полностью восстановлено.