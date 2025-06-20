Сколько стоит казахстанцам обойти очередь в ЦОНе: цена официальной помощи

В Казахстане появилась альтернатива так называемым «помогайкам» — граждане могут получить государственные услуги быстро и без очередей официально. Госкорпорация «Правительство для граждан» предлагает сервис «Персональный менеджер», который избавляет от необходимости искать неофициальных посредников, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Сервис «Персональный менеджер» действует с 2024 года и представляет собой платную услугу, позволяющую:
пройти обслуживание в ЦОНе без очереди;
вызвать менеджера на дом, в офис или в другое удобное место;
получить помощь в оформлении большинства госуслуг.
Стоимость зависит от формата предоставления услуги:
5500 тенге — приоритетное обслуживание в самом ЦОНе;
7190 тенге — выезд менеджера на дом или в офис.
Таким образом, за сравнительно небольшую сумму можно сэкономить время и нервы, не прибегая к помощи неофициальных посредников.
Существует несколько способов воспользоваться сервисом:
Перейти на портал «Правительства для граждан».
В разделе «Услуги для граждан» выбрать «Выезд на дом персонального менеджера».
Нажать кнопку «Отправить» и заполнить заявку.
Дождаться звонка от сотрудника, чтобы уточнить дату и время визита.
Позвонить в контакт-центр по номеру 1414.
Подойти к стойке регистрации и сообщить о желании воспользоваться услугой.
Оплатить 5500 тенге и получить талон на приоритетное обслуживание.
С помощью персонального менеджера можно получить все государственные услуги, за исключением оформления паспорта и удостоверения личности.
Ранее многие граждане обращались к так называемым «помогайкам» — людям, которые не являются сотрудниками ЦОНов, но предлагают содействие в ускоренном оформлении документов. Однако такие посредники не несут ответственности за ошибки, не гарантируют результата и могут создать дополнительные юридические риски.
Сервис «Персональный менеджер», в отличие от них, работает официально и обеспечивает прозрачность, безопасность и удобство.
Вывод:
Гражданам Казахстана больше не нужно рисковать, обращаясь к теневым посредникам. Сервис «Персональный менеджер» — это легальный способ получить приоритетное обслуживание в ЦОНе, сэкономить время и избежать бюрократических проволочек.
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