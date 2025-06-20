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20.06.2025, 07:11

Сколько стоит казахстанцам обойти очередь в ЦОНе: цена официальной помощи

Новости Казахстана 0 404

В Казахстане появилась альтернатива так называемым «помогайкам» — граждане могут получить государственные услуги быстро и без очередей официально. Госкорпорация «Правительство для граждан» предлагает сервис «Персональный менеджер», который избавляет от необходимости искать неофициальных посредников, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

 

© Sputnik
© Sputnik

Что такое «Персональный менеджер»?

Сервис «Персональный менеджер» действует с 2024 года и представляет собой платную услугу, позволяющую:

  • пройти обслуживание в ЦОНе без очереди;

  • вызвать менеджера на дом, в офис или в другое удобное место;

  • получить помощь в оформлении большинства госуслуг.

Сколько это стоит?

Стоимость зависит от формата предоставления услуги:

  • 5500 тенге — приоритетное обслуживание в самом ЦОНе;

  • 7190 тенге — выезд менеджера на дом или в офис.

Таким образом, за сравнительно небольшую сумму можно сэкономить время и нервы, не прибегая к помощи неофициальных посредников.

Как оформить услугу?

Существует несколько способов воспользоваться сервисом:

Через сайт госкорпорации:

  1. Перейти на портал «Правительства для граждан».

  2. В разделе «Услуги для граждан» выбрать «Выезд на дом персонального менеджера».

  3. Нажать кнопку «Отправить» и заполнить заявку.

  4. Дождаться звонка от сотрудника, чтобы уточнить дату и время визита.

По телефону:

  • Позвонить в контакт-центр по номеру 1414.

При обращении в ЦОН:

  • Подойти к стойке регистрации и сообщить о желании воспользоваться услугой.

  • Оплатить 5500 тенге и получить талон на приоритетное обслуживание.

Какие услуги доступны?

С помощью персонального менеджера можно получить все государственные услуги, за исключением оформления паспорта и удостоверения личности.

Почему это безопаснее, чем помощь «с улицы»?

Ранее многие граждане обращались к так называемым «помогайкам» — людям, которые не являются сотрудниками ЦОНов, но предлагают содействие в ускоренном оформлении документов. Однако такие посредники не несут ответственности за ошибки, не гарантируют результата и могут создать дополнительные юридические риски.

Сервис «Персональный менеджер», в отличие от них, работает официально и обеспечивает прозрачность, безопасность и удобство.

Вывод:
Гражданам Казахстана больше не нужно рисковать, обращаясь к теневым посредникам. Сервис «Персональный менеджер» — это легальный способ получить приоритетное обслуживание в ЦОНе, сэкономить время и избежать бюрократических проволочек.

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