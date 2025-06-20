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20.06.2025, 07:46

Казахстан охватил автокредитный бум — стоит ли сейчас брать машину в долг?

Новости Казахстана 0 594

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана опубликовал обзор по рынку автокредитования за первый квартал 2025 года. По его итогам стало ясно: каждый второй автомобиль в стране приобретается с привлечением заемных средств. Рост спроса на автокредиты обусловлен сразу несколькими факторами — от выгодных условий до цифровизации процессов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: drive2.ru
Фото: drive2.ru

Рекордные показатели за квартал

  • За январь–март 2025 года казахстанцы оформили 213 тысяч автокредитов на общую сумму 483 млрд тенге.

  • По сравнению с аналогичным периодом 2024 года это:

    • на 36% больше по количеству (в прошлом году — 156 тыс. кредитов),

    • на 22% больше по объему (в 2024 году — 395 млрд тенге).

Автокредиты занимают всё больший вес в розничном кредитовании

  • Доля автокредитов среди всех розничных займов выросла до 12,7% против 10,2% годом ранее.

  • Это стало возможным благодаря:

    • росту спроса на автомобили,

    • акционным предложениям от автосалонов,

    • отказу от расчета коэффициента долговой нагрузки (КДН) при оформлении займа,

    • росту количества заявок — за 3 месяца их подано 1,4 млн.

Средний автокредит растет, но сдержанно

  • Средний размер автокредита за квартал составил 6,4 млн тенге, что на 2% больше, чем годом ранее.

  • Это сопоставимо с умеренным подорожанием автомобилей — цены выросли примерно на 4%.

Сдвиг в профиле заёмщика

  • Большинство заёмщиков (75,2%) теперь берут кредиты в диапазоне от 3 до 10 млн тенге.

  • Год назад таких было только 66,4%.

  • Это отражает:

    • стремление потребителей к более доступным моделям,

    • активное развитие партнёрских программ автодилеров с банками,

    • увеличение конкуренции среди автосалонов.

Процентные ставки и условия кредитования

  • Средневзвешенная ставка по автокредитам снизилась до 14,8% — это заметно ниже базовой ставки и средней по другим видам розничных займов.

  • Причины:

    • акции и льготные программы от банков и автосалонов,

    • усиленная конкуренция между игроками рынка.

Жестче скоринг, меньше одобрений

  • Уровень одобрения заявок на автокредиты снизился с 18,5% до 15,7%.

  • Это ниже среднего по рынку (26,6%) и связано с:

    • ужесточением кредитной политики банков,

    • общим снижением платёжеспособности населения,

    • обсуждаемыми изменениями в налогообложении доходов от розничного кредитования.

Качество кредитного портфеля — стабильное

  • Просрочка по автокредитам составляет 3,2%, что лучше среднего показателя по рознице.

  • Этому способствует:

    • наличие залога в виде автомобиля,

    • применение более строгих критериев к заёмщикам,

    • использование транспортных средств в коммерческих целях (такси, доставка, логистика).

Доля ежемесячного платежа в доходах — снижается

  • Население стало тратить меньшую долю доходов на оплату автокредитов — 24,2% против 27,7% годом ранее.

  • Это обусловлено опережающим ростом заработных плат относительно средней суммы ежемесячного платежа.

Более половины автомобилей — в кредит

  • В условиях сезонного сокращения регистрации новых авто и высокого спроса на кредиты, доля приобретённых в кредит автомобилей составила 52,7% от общего числа регистраций (в 2024 году — 42,6%).

Производство автомобилей в стране — замедлилось

  • За первый квартал произведено 32,3 тыс. автомобилей, против 54,3 тыс. в четвёртом квартале 2024 года.

  • Это обусловлено низким уровнем глубокой переработки в отечественном автопроме.

  • В результате, доля произведённых в Казахстане машин среди всех зарегистрированных снизилась до 8% (с 10% ранее).

Прогноз на второй квартал

  • Эксперты ожидают дальнейшее увеличение спроса на автокредиты.

  • Основные драйверы:

    • возможное снижение ставок,

    • расширение продуктовых линеек банков,

    • поддержка программ с автодилерами,

    • смягчение подходов к расчёту КДН.

При этом сдерживающим фактором по-прежнему останется строгий скоринг — банки будут сохранять консервативный подход к одобрению заявок.

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