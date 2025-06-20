Казахстан охватил автокредитный бум — стоит ли сейчас брать машину в долг?

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана опубликовал обзор по рынку автокредитования за первый квартал 2025 года. По его итогам стало ясно: каждый второй автомобиль в стране приобретается с привлечением заемных средств. Рост спроса на автокредиты обусловлен сразу несколькими факторами — от выгодных условий до цифровизации процессов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.