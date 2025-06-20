Казахстан охватил автокредитный бум — стоит ли сейчас брать машину в долг?

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана опубликовал обзор по рынку автокредитования за первый квартал 2025 года. По его итогам стало ясно: каждый второй автомобиль в стране приобретается с привлечением заемных средств. Рост спроса на автокредиты обусловлен сразу несколькими факторами — от выгодных условий до цифровизации процессов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
За январь–март 2025 года казахстанцы оформили 213 тысяч автокредитов на общую сумму 483 млрд тенге.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года это:
на 36% больше по количеству (в прошлом году — 156 тыс. кредитов),
на 22% больше по объему (в 2024 году — 395 млрд тенге).
Доля автокредитов среди всех розничных займов выросла до 12,7% против 10,2% годом ранее.
Это стало возможным благодаря:
росту спроса на автомобили,
акционным предложениям от автосалонов,
отказу от расчета коэффициента долговой нагрузки (КДН) при оформлении займа,
росту количества заявок — за 3 месяца их подано 1,4 млн.
Средний размер автокредита за квартал составил 6,4 млн тенге, что на 2% больше, чем годом ранее.
Это сопоставимо с умеренным подорожанием автомобилей — цены выросли примерно на 4%.
Большинство заёмщиков (75,2%) теперь берут кредиты в диапазоне от 3 до 10 млн тенге.
Год назад таких было только 66,4%.
Это отражает:
стремление потребителей к более доступным моделям,
активное развитие партнёрских программ автодилеров с банками,
увеличение конкуренции среди автосалонов.
Средневзвешенная ставка по автокредитам снизилась до 14,8% — это заметно ниже базовой ставки и средней по другим видам розничных займов.
Причины:
акции и льготные программы от банков и автосалонов,
усиленная конкуренция между игроками рынка.
Уровень одобрения заявок на автокредиты снизился с 18,5% до 15,7%.
Это ниже среднего по рынку (26,6%) и связано с:
ужесточением кредитной политики банков,
общим снижением платёжеспособности населения,
обсуждаемыми изменениями в налогообложении доходов от розничного кредитования.
Просрочка по автокредитам составляет 3,2%, что лучше среднего показателя по рознице.
Этому способствует:
наличие залога в виде автомобиля,
применение более строгих критериев к заёмщикам,
использование транспортных средств в коммерческих целях (такси, доставка, логистика).
Население стало тратить меньшую долю доходов на оплату автокредитов — 24,2% против 27,7% годом ранее.
Это обусловлено опережающим ростом заработных плат относительно средней суммы ежемесячного платежа.
В условиях сезонного сокращения регистрации новых авто и высокого спроса на кредиты, доля приобретённых в кредит автомобилей составила 52,7% от общего числа регистраций (в 2024 году — 42,6%).
За первый квартал произведено 32,3 тыс. автомобилей, против 54,3 тыс. в четвёртом квартале 2024 года.
Это обусловлено низким уровнем глубокой переработки в отечественном автопроме.
В результате, доля произведённых в Казахстане машин среди всех зарегистрированных снизилась до 8% (с 10% ранее).
Эксперты ожидают дальнейшее увеличение спроса на автокредиты.
Основные драйверы:
возможное снижение ставок,
расширение продуктовых линеек банков,
поддержка программ с автодилерами,
смягчение подходов к расчёту КДН.
При этом сдерживающим фактором по-прежнему останется строгий скоринг — банки будут сохранять консервативный подход к одобрению заявок.
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