Парадокс двойного падения: почему в Казахстане тенге падает и при дорогой, и при дешёвой нефти?

На фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, вызванной обострением конфликта между Израилем и Ираном, мировые цены на нефть марки Brent демонстрируют уверенный рост. Однако, несмотря на это, тенге продолжает терять позиции. Почему нацвалюта Казахстана не укрепляется вместе с нефтью, объяснил в эфире «Седьмого канала» независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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«Нефтяной парадокс»: рост цен не спасает тенге

Многие казахстанцы с недоумением отмечают: когда нефть дешевеет, власти объясняют это причиной ослабления тенге. Но теперь, когда баррель дорожает, логичное ожидание укрепления нацвалюты не оправдывается — тенге, наоборот, снижается.

Аналитик пояснил, что взаимосвязь между ценами на нефть и курсом тенге действительно существует, но она не носит моментальный характер.

«Краткосрочные колебания цен на нефть уже давно не оказывают прямого влияния на курс тенге — это наблюдается последние два-три года», — отметил Чеботарев.

Почему текущие котировки нефти — не показатель?

По словам эксперта, цена на нефть, которая фигурирует в новостях и инвестиционных приложениях, не отражает реальную стоимость, по которой Казахстан продаёт своё сырьё.

«Это цена фьючерсных контрактов — то есть на поставки в будущем. Сейчас речь идёт о сентябрьских, октябрьских или ноябрьских контрактах. Мы же продаём нефть по долгосрочным контрактам, и по другим ценам», — пояснил он.

Таким образом, краткосрочные изменения в цене на фьючерсы Brent не влияют напрямую на текущие валютные поступления в Казахстан и, соответственно, на курс тенге.

Тенге и нефть: взаимосвязь не всегда линейна

Чеботарев напомнил, что бывали и обратные ситуации: когда нефть дешевела, курс тенге оставался стабильным. Это, по его мнению, доказывает, что реакция валютного рынка на нефтяные колебания может быть неочевидной.

«Да, раньше было так: нефть падала — мы тоже падали. Но были периоды, когда нефть уходила ниже $65, а тенге оставался на прежнем уровне. Просто в такие моменты это остается вне внимания широкой публики», — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что сейчас, когда рост нефти связан с геополитикой, общественность склонна воспринимать отсутствие укрепления тенге как неестественное, хотя это вполне объяснимо с точки зрения финансовой логики.