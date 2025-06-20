Закон, о котором не все знают: почему в Казахстане могут прекратить выплату пенсии

В Казахстане пенсионерам могут временно приостановить выплату пенсий и социальных пособий, если по их банковскому счету в течение трех и более месяцев отсутствуют расходные операции. Это предусмотрено действующим законодательством и касается не только пенсий, но и других выплат, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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В чем суть нормы

Согласно положениям Социального кодекса РК, в случае отсутствия движения средств по пенсионному счету на протяжении трех месяцев подряд выплаты автоматически приостанавливаются. При этом не требуется обязательно снимать всю сумму — достаточно периодически совершать любые траты или переводы.

Под расходной операцией понимается любое списание:

покупка товаров или услуг с карты,

перевод средств на депозит или другой счет,

снятие наличных в банкомате или кассе.

Таким образом, даже минимальная активность на счете позволит сохранить регулярность поступления пенсии.

Почему это нужно государству

Мера введена для предотвращения возможных злоупотреблений. Иногда выплаты продолжают поступать на неактивные или забытые счета, доступ к которым сам пенсионер мог утратить. Это создает риск неправомерного снятия средств третьими лицами.

Цель приостановки — убедиться, что человек жив, имеет доступ к счету и действительно получает выплаты. Это также помогает исключить ситуацию, когда после смерти пенсионера деньги продолжают поступать и могут быть похищены.

Частный случай: пенсионерка из Павлодара

С подобной ситуацией столкнулась жительница Павлодара, которая не тратила пенсию, откладывая её на поездку в санаторий. В результате из-за отсутствия трат выплаты были временно приостановлены. Как выяснилось, достаточно было бы совершать хотя бы периодические оплаты картой, чтобы избежать этого.

Какие еще выплаты могут приостановить

Правило о приостановке в случае неактивности счета распространяется не только на пенсионные выплаты, но и на ряд других пособий. Среди них:

пособие и социальная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет;

пособия многодетным семьям и матерям с наградами;

социальная выплата по потере работы;

пособие по инвалидности и по утрате трудоспособности;

выплаты опекунам детей с инвалидностью и ухаживающим за инвалидами 1-й группы;

специальные государственные пособия;

выплаты по потере кормильца.

Можно ли восстановить выплаты

Да, приостановленные выплаты подлежат восстановлению с даты, когда они были приостановлены. То есть пенсионер получит всю сумму за пропущенные месяцы, как только подтвердит свою активность.

Для возобновления пенсионных выплат, как правило, достаточно подтверждения из государственных информационных систем. В случае с пособиями может потребоваться личное заявление в госкорпорацию «Правительство для граждан». Его можно подать через ЦОН.