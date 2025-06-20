Траты на еду бьют рекорды: сколько денег расходуют казахстанцы на хлеб, мясо и другие продукты

По итогам первого квартала 2025 года расходы казахстанцев на продукты питания выросли, несмотря на общее снижение потребительских затрат. Согласно данным Бюро национальной статистики, в среднем один житель страны тратит на еду почти 160 тысяч тенге в квартал, сообщает Lada.kz
Общие денежные траты на человека в Казахстане составили:
₸312 710 в квартал — на 5,67% больше по сравнению с предыдущим кварталом;
На 10,4% выше, чем в аналогичном периоде 2024 года.
При этом общие потребительские расходы по стране снизились незначительно — на 0,09%, в то время как траты на продукты выросли на 2,29%.
Структура расходов по категориям в I квартале 2025 года выглядит следующим образом:
Продовольственные товары — ₸158 648 (+2,29%);
Непродовольственные товары — ₸63 650 (−11,1%);
Платные услуги — ₸61 167 (+7,26%).
Вывод: казахстанцы стали тратить больше на продукты и услуги, но сократили расходы на вещи, технику, одежду и прочие непродовольственные товары.
Общая сумма, которую средний житель Казахстана тратит на продовольственные товары, включает:
Продукты и безалкогольные напитки — ₸145 320;
Питание вне дома (кафе, рестораны) — ₸6 591;
Алкогольная продукция — ₸1 582;
Табачные изделия — ₸4 712.
В Нацбанке ранее отмечали, что высокие траты на продукты связаны не только с уровнем доходов, но и с тем, что большинство казахстанцев предпочитают готовить дома, а не питаться вне дома.
Наибольшую долю в структуре расходов на продукты питания занимают:
Мясо и мясопродукты — ₸47 939 в квартал;
Хлеб и крупы — ₸22 004;
Молочные продукты — ₸15 522;
Рыба и морепродукты — ₸6 556;
Яйца — ₸3 188.
Если перевести квартальные суммы в помесячные, получаются следующие цифры:
|Продуктовая категория
|Расходы в месяц
|Мясо
|₸15 980
|Хлеб и крупы
|₸7 335
|Молочные продукты
|₸5 174
|Рыба и морепродукты
|₸2 185
|Яйца
|₸1 063
|Прочие продукты питания
|₸16 704
|Всего
|₸48 440
Указанные суммы рассчитаны на основе среднедушевых показателей. Это значит, что в расчет берутся все жители страны — включая тех, кто не потребляет определенные продукты вовсе (например, вегетарианцев или детей). Подобная методика объясняет, почему фактические траты на одного покупателя в магазине могут отличаться от статистических данных.
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