Траты на еду бьют рекорды: сколько денег расходуют казахстанцы на хлеб, мясо и другие продукты

По итогам первого квартала 2025 года расходы казахстанцев на продукты питания выросли, несмотря на общее снижение потребительских затрат. Согласно данным Бюро национальной статистики, в среднем один житель страны тратит на еду почти 160 тысяч тенге в квартал, сообщает Lada.kz

Фото: market.yandex.ru

Среднедушевые расходы: рост на фоне экономии

Общие денежные траты на человека в Казахстане составили:

₸312 710 в квартал — на 5,67% больше по сравнению с предыдущим кварталом;

На 10,4% выше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

При этом общие потребительские расходы по стране снизились незначительно — на 0,09%, в то время как траты на продукты выросли на 2,29%.

Распределение потребительских расходов

Структура расходов по категориям в I квартале 2025 года выглядит следующим образом:

Продовольственные товары — ₸158 648 (+2,29%);

Непродовольственные товары — ₸63 650 (−11,1%);

Платные услуги — ₸61 167 (+7,26%).

Вывод: казахстанцы стали тратить больше на продукты и услуги, но сократили расходы на вещи, технику, одежду и прочие непродовольственные товары.

Подробности по продовольственным расходам

Общая сумма, которую средний житель Казахстана тратит на продовольственные товары, включает:

Продукты и безалкогольные напитки — ₸145 320;

Питание вне дома (кафе, рестораны) — ₸6 591;

Алкогольная продукция — ₸1 582;

Табачные изделия — ₸4 712.

В Нацбанке ранее отмечали, что высокие траты на продукты связаны не только с уровнем доходов, но и с тем, что большинство казахстанцев предпочитают готовить дома, а не питаться вне дома.

Что едят казахстанцы: лидеры по расходам

Наибольшую долю в структуре расходов на продукты питания занимают:

Мясо и мясопродукты — ₸47 939 в квартал; Хлеб и крупы — ₸22 004; Молочные продукты — ₸15 522; Рыба и морепродукты — ₸6 556; Яйца — ₸3 188.

Среднемесячные расходы на еду (на человека)

Если перевести квартальные суммы в помесячные, получаются следующие цифры:

Продуктовая категория Расходы в месяц Мясо ₸15 980 Хлеб и крупы ₸7 335 Молочные продукты ₸5 174 Рыба и морепродукты ₸2 185 Яйца ₸1 063 Прочие продукты питания ₸16 704 Всего ₸48 440

Почему цифры могут казаться заниженными?

Указанные суммы рассчитаны на основе среднедушевых показателей. Это значит, что в расчет берутся все жители страны — включая тех, кто не потребляет определенные продукты вовсе (например, вегетарианцев или детей). Подобная методика объясняет, почему фактические траты на одного покупателя в магазине могут отличаться от статистических данных.