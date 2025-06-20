Казахстанка похитила 31 миллион тенге из банка и сбежала в Россию

Жительницу Казахстана, подозреваемую в хищении крупной суммы из столичного банка, вернули на Родину после задержания в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК, передает Lada.kz

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Хищение в банке

По данным следствия, женщина работала ведущим менеджером в одном из филиалов банка в Астане в период с 2015 по 2017 годы. Используя служебное положение, она присвоила и растратила свыше 31 миллиона тенге.

После выявления факта хищения женщина скрылась и была объявлена в международный розыск.

Задержание и экстрадиция

Как уточнили в Генеральной прокуратуре, в июне 2024 года подозреваемая была задержана в Москве. По запросу казахстанской стороны ее экстрадировали в РК.

«В июне 2024 года разыскиваемая задержана в Москве и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирована на Родину», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент она помещена в следственный изолятор.

Возможное наказание

Согласно Уголовному кодексу РК, за хищение чужого имущества в особо крупном размере женщине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.