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20.06.2025, 11:15

Пособия больше пенсий: кто и за что получает в Казахстане свыше 100 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 461

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана опубликовало статистику по государственным социальным выплатам на 1 июня 2025 года. Согласно отчету, казахстанцам было перечислено почти 310 миллиардов тенге на различные виды пособий и компенсаций, сообщает Lada.kz

 

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Общий объем выплат: более 300 млрд тенге

По информации ведомства, за пять месяцев 2025 года было выплачено:

  • 272,7 млрд тенге – из республиканского бюджета на государственные социальные пособия (ГСП);

  • 37,3 млрд тенге – из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца.

Сколько человек получают пособия

По состоянию на начало июня в стране зарегистрированы следующие категории получателей:

  • 542,5 тыс. человек получают ГСП по инвалидности;

  • 198,1 тыс. человек – получают пособие по случаю потери кормильца.

От чего зависит размер пособий

Размеры государственных пособий зависят от ряда факторов:

  • По инвалидности: учитываются группа инвалидности, причина её наступления и величина установленного прожиточного минимума.

  • По потере кормильца: выплаты рассчитываются с учетом количества иждивенцев, причины смерти кормильца и актуального прожиточного минимума.

Дополнительно, участники системы обязательного социального страхования имеют право на выплаты из ГФСС при наступлении социальных рисков.

Выплаты из Фонда социального страхования

На 1 июня 2025 года в рамках обязательного социального страхования были зафиксированы следующие показатели:

  • 93,2 тыс. человек получили социальную выплату по утрате трудоспособности;

  • 64,2 тыс. семей – по случаю потери кормильца.

Размер этих выплат индивидуален и определяется:

  • среднемесячным доходом, с которого производились отчисления;

  • степенью утраты трудоспособности;

  • числом иждивенцев;

  • продолжительностью участия в системе;

  • уровнем замещения дохода.

Важно отметить, что выплаты из ГФСС не заменяют, а дополняют пособия, выплачиваемые из республиканского бюджета.

Кто получает более 100 тысяч тенге

На 2025 год размеры государственных социальных пособий по инвалидности по общему заболеванию составляют:

  • 101 702 тенге – для инвалидов I группы;

  • 81 362 тенге – для инвалидов II группы;

  • 55 474 тенге – для инвалидов III группы.

Кроме того, средний размер социальных выплат из ГФСС составляет:

  • 70 245 тенге – по утрате трудоспособности;

  • 72 524 тенге – по потере кормильца.

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