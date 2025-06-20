Пособия больше пенсий: кто и за что получает в Казахстане свыше 100 тысяч тенге

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана опубликовало статистику по государственным социальным выплатам на 1 июня 2025 года. Согласно отчету, казахстанцам было перечислено почти 310 миллиардов тенге на различные виды пособий и компенсаций, сообщает Lada.kz
По информации ведомства, за пять месяцев 2025 года было выплачено:
272,7 млрд тенге – из республиканского бюджета на государственные социальные пособия (ГСП);
37,3 млрд тенге – из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца.
По состоянию на начало июня в стране зарегистрированы следующие категории получателей:
542,5 тыс. человек получают ГСП по инвалидности;
198,1 тыс. человек – получают пособие по случаю потери кормильца.
Размеры государственных пособий зависят от ряда факторов:
По инвалидности: учитываются группа инвалидности, причина её наступления и величина установленного прожиточного минимума.
По потере кормильца: выплаты рассчитываются с учетом количества иждивенцев, причины смерти кормильца и актуального прожиточного минимума.
Дополнительно, участники системы обязательного социального страхования имеют право на выплаты из ГФСС при наступлении социальных рисков.
На 1 июня 2025 года в рамках обязательного социального страхования были зафиксированы следующие показатели:
93,2 тыс. человек получили социальную выплату по утрате трудоспособности;
64,2 тыс. семей – по случаю потери кормильца.
Размер этих выплат индивидуален и определяется:
среднемесячным доходом, с которого производились отчисления;
степенью утраты трудоспособности;
числом иждивенцев;
продолжительностью участия в системе;
уровнем замещения дохода.
Важно отметить, что выплаты из ГФСС не заменяют, а дополняют пособия, выплачиваемые из республиканского бюджета.
На 2025 год размеры государственных социальных пособий по инвалидности по общему заболеванию составляют:
101 702 тенге – для инвалидов I группы;
81 362 тенге – для инвалидов II группы;
55 474 тенге – для инвалидов III группы.
Кроме того, средний размер социальных выплат из ГФСС составляет:
70 245 тенге – по утрате трудоспособности;
72 524 тенге – по потере кормильца.
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