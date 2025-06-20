Суперкомпьютер в Казахстане поможет врачам ставить диагнозы за секунды — запуск уже через 10 дней

Казахстан делает крупный технологический шаг — первый в стране суперкомпьютер может быть запущен уже в течение ближайших 10 дней. Об этом сообщил председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин. На своей странице в социальных сетях он поделился кадрами распаковки оборудования, продемонстрировав, как выглядит долгожданная техника, сообщает Lada.kz

© Photo: Телеграм-канал главы "Казахтелеком" Багдата Мусина

Возможности суперкомпьютера

По словам Мусина, новое оборудование откроет широкие горизонты для высокотехнологичных разработок и решений:

моделирование техногенных катастроф и оценка рисков задолго до их возникновения;

прогнозирование транспортных потоков в городах на годы вперед;

ускорение диагностических процессов в медицине с помощью анализа больших массивов данных;

обучение крупных языковых моделей, применяемых в сфере искусственного интеллекта.

Технические характеристики

Суперкомпьютер будет установлен в дата-центре Алматы. Его производительность — около 2 экзафлопс, что делает его одним из самых мощных вычислительных комплексов в регионе. Основу системы составляют новейшие графические ускорители NVIDIA H200, специально разработанные для задач ИИ и высокопроизводительных вычислений.

Кто сможет воспользоваться ресурсами

По информации главы "Казахтелекома", доступ к возможностям суперкомпьютера будет открыт для различных пользователей:

стартапов , которым требуются мощности для обучения нейросетей;

вузов , занимающихся фундаментальными и прикладными исследованиями;

научных центров и ИТ-компаний, внедряющих искусственный интеллект в бизнес-процессы.

Таким образом, проект станет важным инструментом для развития отечественной науки, образования и инновационного предпринимательства.