Жестокое убийство в Астане: мужчина зарезал сожительницу на глазах у ребенка и выбросился с 25-го этажа

В столице Казахстана произошла шокирующая трагедия — мужчина напал с ножом на свою сожительницу, после чего спрыгнул с высоты. По факту преступления возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, сообщает Lada.kz
Инцидент случился днем 19 июня 2025 года в одном из жилых комплексов Астаны. Публикация появилась в Telegram-канале "Криминальный Казахстан". Между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей несколько ножевых ранений.
По данным из открытых источников и социальных сетей, женщина получила не менее четырех смертельных ударов ножом. Трагедия произошла на глазах у ребенка.
После совершенного преступления мужчина выбросился из окна с 25-го этажа. Он выжил, но получил тяжелые травмы.
Женщина скончалась от полученных ранений на месте.
У погибшей остались двое детей.
Нападавший выжил и в настоящее время проходит лечение в Национальном научном центре травматологии и ортопедии. Его состояние оценивается как тяжелое.
В Департаменте полиции сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное расследование:
«В настоящее время проводится всесторонняя проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе.
Иные детали происшествия в интересах следствия не разглашаются, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
Сотрудники полиции, медики и представители социальных служб продолжают работу по делу. Особое внимание уделяется судьбе несовершеннолетних детей, оставшихся без матери.
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