Жестокое убийство в Астане: мужчина зарезал сожительницу на глазах у ребенка и выбросился с 25-го этажа

В столице Казахстана произошла шокирующая трагедия — мужчина напал с ножом на свою сожительницу, после чего спрыгнул с высоты. По факту преступления возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, сообщает Lada.kz

Фото: gov.kz

Подробности происшествия

Инцидент случился днем 19 июня 2025 года в одном из жилых комплексов Астаны. Публикация появилась в Telegram-канале "Криминальный Казахстан". Между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей несколько ножевых ранений.

По данным из открытых источников и социальных сетей, женщина получила не менее четырех смертельных ударов ножом. Трагедия произошла на глазах у ребенка.

После совершенного преступления мужчина выбросился из окна с 25-го этажа. Он выжил, но получил тяжелые травмы.

Что известно о пострадавших

Женщина скончалась от полученных ранений на месте.

У погибшей остались двое детей.

Нападавший выжил и в настоящее время проходит лечение в Национальном научном центре травматологии и ортопедии. Его состояние оценивается как тяжелое.

Комментарий полиции

В Департаменте полиции сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное расследование:

«В настоящее время проводится всесторонняя проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе.

Иные детали происшествия в интересах следствия не разглашаются, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Следствие продолжается

Сотрудники полиции, медики и представители социальных служб продолжают работу по делу. Особое внимание уделяется судьбе несовершеннолетних детей, оставшихся без матери.