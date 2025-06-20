Подписано! Россия и Казахстан согласовали дорожную карту по строительству АЭС

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 20 июня 2025 года Россия и Казахстан закрепили дальнейшее сотрудничество в сфере мирного атома. Представители двух стран подписали официальную дорожную карту по проекту строительства первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото с сайта atomic-energy.ru

Церемония подписания прошла в присутствии генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и главы Агентства по атомной энергии Республики Казахстан Алмасадама Саткалиева.

Лидер международного консорциума – «Росатом»

Неделей ранее Астана официально определила российского атомного гиганта «Росатом» лидером международного консорциума, претендующего на реализацию масштабного проекта. По словам Алексея Лихачева, стороны уже достигли соглашения по ряду технических и организационных параметров будущей станции.

Где и когда появится АЭС

Местоположение: поселок Улкен Алма-Атинской области, на побережье озера Балхаш

Сроки: ввод станции в эксплуатацию намечен на 2035 год

Объем инвестиций: ориентировочная стоимость проекта — 11,2 миллиарда долларов США

Конкуренция и выбор поставщика

В финальный список участников тендера на строительство вошли ведущие мировые компании в области атомной энергетики:

российский «Росатом»

южнокорейская KHNP

китайская CNNC

французская EDF

Однако приоритет был отдан российской стороне. Одним из ключевых требований отбора было обеспечение технологической независимости станции и максимального участия казахстанских специалистов в ее эксплуатации.

Локализация и подготовка кадров

Проект предусматривает широкий спектр мероприятий по интеграции в национальную экономику:

создание индустриально-технической базы на территории Казахстана

организация подготовки и переподготовки кадров

запуск производства тепловыделяющих сборок внутри страны

локализация всех ключевых этапов строительства и обслуживания станции

Контекст форума

Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 18 по 21 июня. Тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.