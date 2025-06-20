Подписано! Россия и Казахстан согласовали дорожную карту по строительству АЭС

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 20 июня 2025 года Россия и Казахстан закрепили дальнейшее сотрудничество в сфере мирного атома. Представители двух стран подписали официальную дорожную карту по проекту строительства первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Церемония подписания прошла в присутствии генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и главы Агентства по атомной энергии Республики Казахстан Алмасадама Саткалиева.
Неделей ранее Астана официально определила российского атомного гиганта «Росатом» лидером международного консорциума, претендующего на реализацию масштабного проекта. По словам Алексея Лихачева, стороны уже достигли соглашения по ряду технических и организационных параметров будущей станции.
Местоположение: поселок Улкен Алма-Атинской области, на побережье озера Балхаш
Сроки: ввод станции в эксплуатацию намечен на 2035 год
Объем инвестиций: ориентировочная стоимость проекта — 11,2 миллиарда долларов США
В финальный список участников тендера на строительство вошли ведущие мировые компании в области атомной энергетики:
российский «Росатом»
южнокорейская KHNP
китайская CNNC
французская EDF
Однако приоритет был отдан российской стороне. Одним из ключевых требований отбора было обеспечение технологической независимости станции и максимального участия казахстанских специалистов в ее эксплуатации.
Проект предусматривает широкий спектр мероприятий по интеграции в национальную экономику:
создание индустриально-технической базы на территории Казахстана
организация подготовки и переподготовки кадров
запуск производства тепловыделяющих сборок внутри страны
локализация всех ключевых этапов строительства и обслуживания станции
Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 18 по 21 июня. Тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
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