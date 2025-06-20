В Казахстане хотят вернуть АЗС в руки государства через «КазМунайГаз»

В парламенте Казахстана вновь заговорили о необходимости создания национальной сети автозаправок. Депутат Мажилиса Ерлан Абдиев выступил с резкой критикой в адрес существующего положения дел на рынке розничной торговли топливом, назвав ситуацию «имиджевым позором» для нефтедобывающей страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

ФОТО: PIXABAY.COM

Предложение: создать госкомпанию или вернуть АЗС «КазМунайГазу»

По мнению парламентария, отсутствие государственной сети автозаправочных станций лишает страну возможности контролировать:

ценообразование на топливо ,

качество нефтепродуктов ,

энергетическую безопасность в целом.

Абдиев подчеркнул, что сейчас значительная часть рынка АЗС в Казахстане контролируется иностранными или частными структурами. В связи с этим он предложил провести анализ эффективности создания новой государственной розничной сети АЗС, которая бы функционировала по рыночным принципам, но обеспечивала бы контроль над стратегически важными параметрами.

Альтернативным вариантом депутат назвал возврат ранее проданных активов в сферу ответственности национальной нефтяной компании «КазМунайГаз».

История приватизации: как госАЗС стали частной собственностью

Абдиев напомнил, что в 2019 году сеть автозаправок, принадлежавшая «КазМунайГазу», была приватизирована. Её новым владельцем стала компания PetroRetail, а сумма сделки составила 60,5 млрд тенге (на тот момент около 163 млн долларов). Приватизация была оправдана тезисом о якобы низкой эффективности государственного управления.

Позже автозаправки получили новое название — Qazaq Oil. При этом, как отметил мажилисмен, среди бенефициаров компании фигурируют представители казахстанской элиты, согласно данным открытых источников.

Заключение

Ерлан Абдиев призвал государство пересмотреть подход к регулированию топливного сектора и задуматься о возвращении влияния на одну из ключевых отраслей экономики. Он подчеркнул, что нефтедобывающая страна не может позволить себе полную зависимость от частных и зарубежных игроков в вопросе обеспечения населения топливом.