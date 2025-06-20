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20.06.2025, 14:02

ЕНПФ призывает казахстанцев: «Заберите свои пенсионные деньги!»

Новости Казахстана 0 3 118

По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), на 1 июня 2025 года на счетах фонда остаются невостребованными пенсионные накопления на сумму 37,3 миллиарда тенге. Эти средства находятся на индивидуальных пенсионных счетах тысяч казахстанцев, и фонд настоятельно рекомендует их владельцам, а также наследникам, подать соответствующие заявления на получение денег, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Кому принадлежат невостребованные пенсионные накопления

Согласно информации ЕНПФ, на сегодняшний день зарегистрировано 264 695 индивидуальных пенсионных счетов, по которым средства не были востребованы. Распределение по категориям выглядит следующим образом:

  • 148 335 вкладчиков скончались — их накопления подлежат передаче наследникам;

  • 59 800 человек выехали на постоянное место жительства за границу и имеют право забрать средства;

  • 56 560 граждан достигли пенсионного возраста, но до сих пор не обратились за назначением пенсионных выплат.

Что происходит с невостребованными средствами

Накопления не исчезают и не переходят государству. Они продолжают находиться на индивидуальных счетах и инвестируются в целях получения дополнительного дохода. За управление инвестициями отвечают:

  • Национальный банк Казахстана;

  • Частные управляющие компании, действующие по лицензии и договору с фондом.

Средства сохраняются до тех пор, пока их не получит сам вкладчик или его законный наследник.

Как получить невостребованные пенсионные накопления

Фонд напомнил, что для получения пенсионных выплат нужно предпринять следующие шаги:

1. Для лиц пенсионного возраста:

  • Обратиться в Центр обслуживания населения (ЦОН) по месту жительства;

  • Предоставить удостоверение личности и другие документы, указанные на сайте ЕНПФ.

2. Для лиц, выехавших на ПМЖ за рубеж:

  • Предоставить подтверждающие документы согласно законодательству Казахстана;

  • Иностранцы и лица без гражданства также имеют право на получение средств.

3. В случае смерти вкладчика:

  • Члены семьи могут получить единовременную выплату на погребение — в пределах 94 месячных расчетных показателей (МРП), но не более фактической суммы накоплений;

  • Наследники обязаны обратиться к нотариусу в течение шести месяцев после смерти вкладчика для оформления права на наследство;

  • В случае пропуска срока — необходимо обратиться в суд для его восстановления.

Полный список документов, необходимых для получения выплат, опубликован на официальном сайте фонда enpf.kz в разделе «Услуги – Пенсионные выплаты».

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