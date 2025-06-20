Задержан Мурат Боранбаев — брат известного предпринимателя Кайрата Боранбаева

Агентство по финансовому мониторингу подтвердило информацию о задержании бизнесмена Мурата Боранбаева, который ранее находился в международном розыске, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Мурат Боранбаев. Фото: qamqor.gov.kz

Фигурант громкого дела о парковках

Мурат Боранбаев стал центральной фигурой уголовного дела, связанного с деятельностью платных парковок в Алматы. В 2022 году его объявили в розыск по подозрению в организации преступной схемы и хищении государственных средств в крупном размере. Как следовало из данных сайта государственных закупок, в 2017 году он занимал пост руководителя ТОО Alan Parking — компании, обслуживавшей площадочные платные парковки в городе.

В ходе расследования были задержаны и другие ключевые фигуранты. В апреле 2022 года правоохранительные органы арестовали директора Alan Parking Мухтара Базарбаева, а позже — главу ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марата Принбекова.

Изменения в собственности парковочных компаний

В декабре 2024 года компания RR2, принадлежащая Кайрату Боранбаеву, приобрела 30% долю в Alan Parking. До этого предприятие полностью находилось в государственной собственности. Позже акимат Алматы заявил о возврате 70% доли в «Алматы спецтехпаркинг сервис» и 100% доли в Alan Parking в собственность города.

Поиски завершены — Мурат Боранбаев задержан

До осени 2024 года Мурат Боранбаев числился в международном розыске. В это время в Агентстве по финансовому мониторингу заявляли, что в отношении него ведется досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

Недавно редакция Tengrinews.kz обнаружила, что с официального портала органов правовой статистики исчезла информация о его розыске. После запроса в АФМ выяснилось, что бизнесмен действительно был задержан.