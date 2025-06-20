Beeline приостановит работу ряда сервисов на выходных: что нужно знать казахстанцам

Один из крупнейших мобильных операторов Казахстана — Beeline — уведомил своих абонентов о временной приостановке части сервисов в связи с техническими работами. Ограничения затронут пользователей 21 и 22 июня 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

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Причина приостановки — плановые обновления

По данным Beeline, на предстоящих выходных будут проводиться плановые технические работы, направленные на модернизацию и повышение стабильности сервисов. В компании заверили, что подобные процедуры являются стандартной частью поддержки цифровой инфраструктуры.

«Это стандартная практика, регулярно проводимая для улучшения сервиса», — сообщили в пресс-службе Beeline.

Какие услуги будут недоступны?

В течение двух дней — субботы и воскресенья — клиенты компании столкнутся с временным ограничением доступа к ряду популярных услуг. В частности, будут недоступны:

Пополнение баланса;

Смена тарифного плана;

Подключение и отключение дополнительных услуг;

Использование мобильных финансовых сервисов;

Консультации в офисах обслуживания и через колл-центр.

Все каналы поддержки и офисы продаж начнут работать в обычном режиме уже с понедельника, 23 июня.

Что советует оператор?

Beeline рекомендует своим клиентам заранее позаботиться о необходимых действиях, связанных с мобильной связью, чтобы избежать неудобств в выходные дни.

«Пожалуйста, убедитесь, что вы подключили и оплатили услуги и тарифы заранее. Потому что мы снова начнем оказывать техническую поддержку с 23 июня», — подчеркнули в компании.

Благодарность за понимание

Компания принесла извинения за возможные временные неудобства и поблагодарила пользователей за понимание, заверив, что все меры направлены исключительно на улучшение качества предоставляемых услуг в будущем.