Beeline приостановит работу ряда сервисов на выходных: что нужно знать казахстанцам

Один из крупнейших мобильных операторов Казахстана — Beeline — уведомил своих абонентов о временной приостановке части сервисов в связи с техническими работами. Ограничения затронут пользователей 21 и 22 июня 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
По данным Beeline, на предстоящих выходных будут проводиться плановые технические работы, направленные на модернизацию и повышение стабильности сервисов. В компании заверили, что подобные процедуры являются стандартной частью поддержки цифровой инфраструктуры.
«Это стандартная практика, регулярно проводимая для улучшения сервиса», — сообщили в пресс-службе Beeline.
В течение двух дней — субботы и воскресенья — клиенты компании столкнутся с временным ограничением доступа к ряду популярных услуг. В частности, будут недоступны:
Пополнение баланса;
Смена тарифного плана;
Подключение и отключение дополнительных услуг;
Использование мобильных финансовых сервисов;
Консультации в офисах обслуживания и через колл-центр.
Все каналы поддержки и офисы продаж начнут работать в обычном режиме уже с понедельника, 23 июня.
Beeline рекомендует своим клиентам заранее позаботиться о необходимых действиях, связанных с мобильной связью, чтобы избежать неудобств в выходные дни.
«Пожалуйста, убедитесь, что вы подключили и оплатили услуги и тарифы заранее. Потому что мы снова начнем оказывать техническую поддержку с 23 июня», — подчеркнули в компании.
Компания принесла извинения за возможные временные неудобства и поблагодарила пользователей за понимание, заверив, что все меры направлены исключительно на улучшение качества предоставляемых услуг в будущем.
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