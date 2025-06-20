В Казахстане вводят запрет на одежду, закрывающую лицо: причиной стала драка футбольных фанатов

В Казахстане готовится к вступлению в силу новый запрет, касающийся ношения одежды, скрывающей лицо, в общественных местах. Это связано с усилившейся активностью футбольных фанатов и участившимися случаями правонарушений, совершаемых с использованием масок и других предметов, затрудняющих идентификацию личности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport.
19 июня в ходе заседания Сената депутаты одобрили поправки в закон «О профилактике правонарушений», предусматривающие запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, в публичных местах. Исключение составляют случаи, когда это необходимо для соблюдения требований закона.
Инициативу поддержал заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, отметив, что нововведение направлено на повышение общественной безопасности.
По словам Адилова, за последние пять лет в Казахстане зарегистрировано 105 преступлений, при совершении которых злоумышленники скрывали лицо:
грабежи и разбои;
мошенничество;
кражи со взломом;
причинение тяжких телесных повреждений;
одно убийство.
Некоторые из этих преступлений до сих пор не раскрыты, поскольку системы видеонаблюдения не смогли опознать личности подозреваемых из-за закрытых лиц.
Вице-министр подчеркнул, что использование масок серьезно мешает работе систем видеоконтроля и распознавания лиц:
«Эти поправки позволят повысить эффективность правоохранительных органов как в раскрытии преступлений, так и в обеспечении безопасности во время массовых мероприятий», — заявил Адилов.
В качестве одного из недавних примеров, повлиявших на обсуждение закона, Адилов привел инцидент после матча 9-го тура КПЛ между клубами «Женис» и «Кызыл-Жар».
После игры в районе столичной «Астана Арены» произошла массовая драка, но не между фанатами этих двух команд, а между болельщиками «Жениса» и «Астаны». Нападавшие скрывали лица масками, шарфами и платками, что затруднило оперативную идентификацию.
«Обычно такие правонарушения раскрываются за считаные часы. В этом случае потребовалось больше суток, чтобы установить личности 11 участников и привлечь их к ответственности», — добавил он.
Напомним, что команды «Женис» и «Астана» в сезоне 2025 впервые за долгое время выступают в одном чемпионате и делят домашний стадион, что усилило конкуренцию. Также накануне инцидента «Женис» выбил «Астану» из розыгрыша Кубка Казахстана, победив по пенальти.
Вероятно, именно напряжённое спортивное соперничество и близость предстоящего столичного дерби стали дополнительными триггерами для вспышки агрессии среди фанатов.
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