В Казахстане вводят запрет на одежду, закрывающую лицо: причиной стала драка футбольных фанатов

В Казахстане готовится к вступлению в силу новый запрет, касающийся ношения одежды, скрывающей лицо, в общественных местах. Это связано с усилившейся активностью футбольных фанатов и участившимися случаями правонарушений, совершаемых с использованием масок и других предметов, затрудняющих идентификацию личности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport .

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Сенат поддержал инициативу МВД

19 июня в ходе заседания Сената депутаты одобрили поправки в закон «О профилактике правонарушений», предусматривающие запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, в публичных местах. Исключение составляют случаи, когда это необходимо для соблюдения требований закона.

Инициативу поддержал заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, отметив, что нововведение направлено на повышение общественной безопасности.

Статистика преступлений с использованием масок

По словам Адилова, за последние пять лет в Казахстане зарегистрировано 105 преступлений, при совершении которых злоумышленники скрывали лицо:

грабежи и разбои;

мошенничество;

кражи со взломом;

причинение тяжких телесных повреждений;

одно убийство.

Некоторые из этих преступлений до сих пор не раскрыты, поскольку системы видеонаблюдения не смогли опознать личности подозреваемых из-за закрытых лиц.

Комментарий МВД: запрет поможет в раскрытии преступлений

Вице-министр подчеркнул, что использование масок серьезно мешает работе систем видеоконтроля и распознавания лиц:

«Эти поправки позволят повысить эффективность правоохранительных органов как в раскрытии преступлений, так и в обеспечении безопасности во время массовых мероприятий», — заявил Адилов.

Драка фанатов в Астане стала поводом для ужесточения правил

В качестве одного из недавних примеров, повлиявших на обсуждение закона, Адилов привел инцидент после матча 9-го тура КПЛ между клубами «Женис» и «Кызыл-Жар».

После игры в районе столичной «Астана Арены» произошла массовая драка, но не между фанатами этих двух команд, а между болельщиками «Жениса» и «Астаны». Нападавшие скрывали лица масками, шарфами и платками, что затруднило оперативную идентификацию.

«Обычно такие правонарушения раскрываются за считаные часы. В этом случае потребовалось больше суток, чтобы установить личности 11 участников и привлечь их к ответственности», — добавил он.

Конфликт назревал давно

Напомним, что команды «Женис» и «Астана» в сезоне 2025 впервые за долгое время выступают в одном чемпионате и делят домашний стадион, что усилило конкуренцию. Также накануне инцидента «Женис» выбил «Астану» из розыгрыша Кубка Казахстана, победив по пенальти.

Вероятно, именно напряжённое спортивное соперничество и близость предстоящего столичного дерби стали дополнительными триггерами для вспышки агрессии среди фанатов.