Взрыв под колесами: почему бетон вздувается на казахстанских трассах

В жаркую погоду на некоторых бетонных трассах Казахстана фиксируются резкие деформации покрытия. На первый взгляд может показаться, что это результат некачественного строительства. Однако, как поясняют специалисты, подобные явления – следствие естественного физического процесса, обусловленного воздействием высоких температур на цементобетон, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

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Что такое «выстрел» бетонной плиты

Жители Павлодарской и Туркестанской областей недавно обратили внимание на странные выпуклости и сдвиги бетонных плит на автомагистралях. В некоторых случаях плиты буквально смещаются и поднимаются вверх, создавая опасные участки на проезжей части. Это явление получило в обиходе название «выстрел» бетона.

Процесс объясняется просто: при температуре воздуха свыше +35 °C бетон начинает интенсивно расширяться. Если температурные швы между плитами недостаточно глубокие или повреждены временем, внутри материала накапливается напряжение. Когда предел прочности превышен, одна из плит резко подскакивает или смещается — иногда с громким хлопком, отсюда и название.

Это происходит не только в Казахстане

Феномен «выстрелившего» бетона — не уникальная проблема для республиканских трасс. Аналогичные случаи регулярно происходят и в других странах, включая государства с развитой дорожной инфраструктурой:

США : В штатах Миннесота, Иллинойс и Висконсин каждое лето дорожные службы устраняют десятки подобных деформаций. Один из примеров — летом 2022 года инцидент на шоссе I-94, где из-за подъёма плиты пришлось временно закрыть движение.

Германия : В 2019 году на автобане A93 при температуре +38 °C дорожная плита изогнулась, спровоцировав ДТП.

Польша : В 2023 году на трассе S3 произошла аналогичная ситуация, вызванная как жарой, так и использованием устаревших материалов.

Россия: В южных регионах, включая Краснодарский край и Ростовскую область, вспучивание бетонного полотна в жару также не редкость.

Эти случаи доказывают: деформации бетонных покрытий в жаркую погоду — это закономерный физический процесс, а не исключение или результат проектных ошибок.

Что предпринимают дорожные службы Казахстана

В «ҚазАвтоЖол» отмечают, что при обнаружении подобных инцидентов их специалисты незамедлительно выезжают на место. В ходе ремонта проводятся следующие работы:

устранение деформации покрытия;

расширение температурных швов;

восстановление геометрии дорожного полотна.

Кроме того, внедряются современные инженерные решения:

усиленные температурные швы;

специальные компенсаторы;

инновационные составы бетона, устойчивые к перепадам температур.

Постоянная адаптация технологий — залог безопасных трасс

Инженеры анализируют каждый случай вспучивания дорожного полотна и корректируют проектные решения для будущих участков. Учитывая климатические особенности Казахстана, особенно на юге и в степных регионах, устойчивость бетонных дорог к экстремальной жаре становится одним из приоритетов при проектировании и строительстве трасс.

Бетонное покрытие по-прежнему остается предпочтительным выбором для автомагистралей благодаря своей долговечности и прочности. Однако эксплуатация в условиях жары требует постоянного технологического совершенствования и учета температурных рисков.