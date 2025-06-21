Новый вид колбасы разработали в Казахстане

В лаборатории Жангир-хановского аграрного университета создали первый образец колбасы из мяса сайгака, а ученые региона предлагают переработать до 700 тысяч особей для снижения нагрузки на пастбища, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Иллюстративное фото: Pixabay

Как передает 24.kz, в Западно-Казахстанской области разработан новый мясной продукт – колбаса с добавлением мяса сайгака. Разработкой занимались специалисты лаборатории Жангир-хановского аграрно-технического университета. В рецептуре использовано сочетание 70% мяса степной антилопы и 30% мяса утки и гуся. Помимо традиционных специй – чеснока, черного перца, паприки, кориандра и карри – в продукт добавляется и секретный ингредиент, состав которого разработчики пока не раскрывают.

По информации преподавателя университета Айданы Бекбусиновой, из одной туши сайгака удается изготовить около 20 батонов колбасы. Процесс разработки занял несколько месяцев. Особое внимание уделялось вопросам безопасности: мясо прошло полное микробиологическое тестирование, результаты которого подтвердили его пригодность в пищу.

Заведующий лабораторией пищевой безопасности ЗКАТУ Аян Оразов сообщил, что мясо сайгака содержит около 21 грамма белка и 13 граммов жира на 100 граммов продукта. Калорийность составляет 208 килокалорий. По его словам, по сравнению с бараниной или мясом мелкого рогатого скота, оно легче усваивается и подходит для создания диетических блюд.

Мясо для опытной партии предоставил питомник «Акбокен», расположенный возле поселка Деркул. Здесь уже третий год проводится работа по одомашниванию сайгаков. Первые детеныши были отловлены в Жанибекском районе и выращивались в неволе на молочных смесях. Сейчас в питомнике насчитывается около 60 животных, включая новое потомство. Все молодые особи проходят чипирование, а селекционеры работают над скрещиванием уральской и бетпакдалинской популяций.

Как пояснил руководитель питомника Ербол Маратулы, сайгаки содержатся в условиях, приближенных к естественным. Вольер площадью 50 гектаров обеспечивает необходимое пространство. Второй год самки, выращенные в питомнике, приносят потомство. На данный момент численно преобладают самцы, однако специалисты надеются в будущем достичь гендерного баланса.

На фоне увеличения численности уральской популяции сайгаков в регионе поднимается вопрос о научно обоснованном регулировании. Специалисты отмечают, что численность животных достигла таких масштабов, что они начинают вытеснять сельскохозяйственных животных с пастбищ и водопоев. В качестве меры предлагается изъять порядка 700 тысяч особей, что составляет около 20% популяции.

«Сейчас есть предварительная договоренность с 25 мясоперерабатывающими предприятиями по всей стране, четыре из них находятся в ЗКО. Если эти предприятия временно переориентируют мощности, отказавшись от переработки других видов мяса, они смогут принять такие объемы», - сообщил проректор университета Альжан Шамшидин.

Разработчики подчеркивают, что речь идет не о коммерческом забое, а о научно-экологической мере, направленной на сохранение баланса в экосистеме региона и обеспечение устойчивости сельского хозяйства.