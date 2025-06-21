Обман на миллионы: в Уральске авто из салона продали с дефектами под видом нового

В Уральске мужчина приобрёл автомобиль в автосалоне, оформив банковский заём на сумму 9,6 миллиона тенге. Сделка состоялась 29 мая 2025 года. Однако радость от покупки длилась недолго: уже на следующий день, приехав за машиной, покупатель вместе с другом решил ещё раз тщательно осмотреть транспортное средство, сообщает Lada.kz со ссылкой на Mgorod.

Фото: drive2.ru

Мужчина оформил банковский заём, но уже на следующий день обнаружил, что новая машина может быть «битой». Благодаря вмешательству ведомства по защите прав потребителей он сумел добиться возврата средств.

Вскрылись тревожные признаки возможного ДТП

Во время осмотра были выявлены тревожные признаки: на радиаторе обнаружились масляные потеки, а на болтах капота — следы демонтажа лакокрасочного покрытия. Наиболее насторожили показания толщиномера — на правой передней двери прибор зафиксировал более 400 микрометров, тогда как норма составляет 70–170 мкм. Это свидетельствовало о том, что деталь была перекрашена, что может указывать на участие автомобиля в дорожно-транспортном происшествии.

Обращение в госорганы: помощь пришла от департамента

Не желая мириться с покупкой сомнительного качества, мужчина обратился за поддержкой в департамент торговли и защиты прав потребителей по Западно-Казахстанской области. Специалисты помогли составить официальную претензию в адрес автосалона, в которой потребитель изложил ряд требований:

расторжение договора купли-продажи;

аннулирование банковского займа на 4,8 млн тенге;

возврат суммы страхового полиса — 339 150 тенге;

компенсация за дополнительные услуги — 120 150 тенге;

возврат первоначального взноса: 1,8 млн тенге (безналичный платёж) и 2,9 млн тенге (наличными).

Успешный исход: все деньги возвращены

После подачи претензии автосалону и заявления в банк процесс урегулирования пошёл оперативно. Автосалон согласился расторгнуть договор купли-продажи, а банк — аннулировать заём. Покупателю вернули все оплаченные суммы, включая страховку и стоимость дополнительных услуг.

Этот случай стал примером того, как грамотные действия и поддержка соответствующих ведомств позволяют защитить свои потребительские права и вернуть значительные средства в случае спорной покупки.