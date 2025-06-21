13-летняя девочка погибла после наезда двух автомобилей в Сатпаеве

В Сатпаеве два автомобиля переехали девочку, которая впоследствии скончалась. Наказание по суду понес лишь один водитель, передает Lada.kz со ссылкой на BAQ.KZ .

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Инцидент произошёл 16 июня 2025 года около 17:20 на улице Улытауская, вблизи рынка «Мал базары». По предварительным данным, автомобиль Toyota Camry, двигавшийся по улице Мұратбаев в направлении Жезказгана, сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

В тот же момент с противоположной полосы двигался автомобиль Lada Priora, который также совершил наезд на ребёнка.

От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На судебном заседании, состоявшемся 18 июня, подозреваемый – гражданин «Ж» – полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Его причастность к трагедии подтверждается видеозаписью с места происшествия, протоколами допросов, рапортом сотрудника полиции и другими материалами уголовного дела.

По итогам рассмотрения суд постановил избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Постановление суда пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.