В Алматы врач по ошибке «похоронил» пациентку

Жительница Алматы оказалась в абсурдной ситуации после ошибки в поликлинике: по документам она числится умершей, из-за чего потеряла доступ к счетам и водительским правам, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Иллюстрация сгенерирована чатом GPT

В редакцию Tengrinews.kz обратилась жительница Алматы Анна с жалобой на грубую ошибку в поликлинике №14, которая привела к тому, что она официально была признана умершей.

По словам женщины, 17 июня 2025 года она пришла в медучреждение по доверенности, чтобы получить свидетельство о смерти своей подруги. Документ оформлял заместитель заведующего поликлиникой. В процессе заполнения справки он по ошибке указал данные Анны вместо умершей.

Анна вспоминает, что сотрудник пообещал быстро всё исправить и успокоил её словами: «Не переживайте, всё будет нормально».

Однако уже 19 июня женщину ожидал неприятный сюрприз – все её банковские счета были заблокированы, а водительские права признаны недействительными. Причина – в государственных реестрах она теперь числилась как умершая.

Я теперь ничего не могу: ни своими деньгами воспользоваться, ни даже сесть за руль, так как мои права больше недействительны, ведь я официально числюсь умершей, - говорит Анна.

По словам женщины, с момента инцидента она не получила помощи или объяснений от поликлиники, где произошла ошибка.

Корреспондент Tengrinews.kz направил запрос в управление общественного здравоохранения Алматы. В ведомстве сообщили, что инициирована служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры реагирования.

В самой поликлинике №14 заявили, что инцидент произошёл из-за технической неисправности в системе РПН (Регистр прикрепленного населения) и невнимательности сотрудника, временно исполнявшего обязанности заведующего отделением. Именно сочетание этих факторов, по информации администрации учреждения, привело к формированию ошибочного свидетельства о смерти на живого человека.

В отношении ответственного работника применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Также в поликлинике сообщили, что уже предприняты все необходимые шаги для устранения последствий. Медучреждение активно сотрудничает с профильными органами и цифровыми сервисами, чтобы как можно скорее восстановить все юридические права и доступы пациентки.