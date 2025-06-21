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21.06.2025, 12:45

Все мы должны выучить казахский – известный телеведущий высказался ситуации в госязыком в стране

Новости Казахстана 0 634

Продюсер и телеведущий Нурлан Коянбаев призвал граждан Казахстана выучить государственный язык, подчеркнув, что только это позволит окончательно решить проблему языка в стране, передает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Известный продюсер и телеведущий Нурлан Коянбаев в ходе подкаста Zamandas поделился своим мнением о текущем состоянии казахского языка и путях его популяризации в Казахстане.

Он напомнил, что казахскоязычный медиаконтент долгое время оставался в тени. По его словам, несмотря на многолетнюю работу для своей аудитории, казахским авторам и продюсерам приходилось сталкиваться с серьёзными трудностями.

Наши казахские фильмы не брали в прокат, казахскоязычных программ было очень мало. Мы всё это пережили молча. Иногда находились защитники, которые говорили: «Медицина развита на русском и английском, а на казахском сложно изучать мир», - отметил Коянбаев.

Нурлан Коянбаев также подчеркнул, что настало время окончательно закрыть языковой вопрос, и сделать это можно только одним способом – выучив государственный язык.

В Финляндии с населением 3-4 миллиона говорят на финском, а в Норвегии с 6 миллионами – на норвежском. Язык – это не проблема. Есть только один способ решить языковую проблему – все мы должны выучить казахский язык! Всё! Только тогда всё решится, - заявил телеведущий.

Он сравнил процесс изучения языка с обучением плаванию и добавил, что нужно просто поставить перед собой цель: «Я должен знать свой родной казахский язык».

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