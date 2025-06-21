Родители едва не утонули в Балхаше, спасая свою дочь

В Карагандинской области сотрудники МЧС спасли четырёхлетнюю девочку и её родителей, которых шторм унес от берега на озере Балхаш, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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По данным МЧС РК, на озере Балхаш в Карагандинской области произошёл инцидент с участием семьи, отдыхавшей у воды: сильным ветром четырёхлетнюю девочку унесло на надувном круге от берега, а её родители, бросившиеся на помощь, сами оказались в опасной ситуации.

Как уточнили в ведомстве, порывы ветра отнесли ребёнка на значительное расстояние от берега, и волны не позволили взрослым самостоятельно добраться до неё. В результате все трое – девочка и её родители – оказались в водоёме на большом удалении от суши.

Благодаря оперативным действиям спасателей МЧС, семье удалось избежать трагедии. Сотрудники экстренных служб доставили всех троих на берег без травм и последствий для здоровья.

В МЧС вновь обратились к гражданам с призывом соблюдать меры безопасности при отдыхе у воды. Особое внимание было уделено просьбе не оставлять детей без присмотра и не использовать надувные круги в открытых водоёмах, поскольку такие плавсредства не предназначены для защиты в условиях волн и ветра и могут представлять угрозу для жизни.