Мария Агапова внезапно поцеловала соперницу перед боем BKFC в США

На официальной церемонии перед турниром BKFC-76 казахстанская спортсменка Мария Агапова удивила публику, поцеловав американку Джессику Ай во время битвы взглядов, передает Lada.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: кадр видео

В ночь на 22 июня в американском городе Форт-Уэрт (штат Техас) пройдёт 76-й турнир лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), в рамках которого в ринге сразятся бывшие бойцы UFC – Мария Агапова из Казахстана и Джессика Ай из США, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Накануне поединка между спортсменками состоялась традиционная битва взглядов. В момент противостояния казахстанская бойчиня неожиданно наклонилась к своей сопернице и быстро поцеловала её. Джессика Ай отреагировала раздражённо и оттолкнула Агапову.

Инцидент вызвал бурное обсуждение среди болельщиков и представителей боевого сообщества. Видео момента было опубликовано в соцсетях и быстро набрало популярность.

Мария Агапова является первой в истории Казахстана представительницей в женском дивизионе UFC. В её послужном списке в смешанных единоборствах – 10 побед и 5 поражений.

Соперница Агаповой, Джессика Ай, провела 27 поединков в MMA: 15 из них она завершила победой, 11 – поражением, а один бой был признан несостоявшимся.