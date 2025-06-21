"Секретная миссия" стоила казахстанке квартиры и миллионов тенге

66-летняя жительница Астаны стала жертвой мошенников, которые убедили ее в участии в секретной операции силовых структур. В результате женщина лишилась квартиры и 16 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на ДП Астаны.

Фото: almaty-cgkb.kz

Псевдоспецоперация: как обманули пенсионерку

В столице Казахстана вновь зафиксирован случай телефонного мошенничества, жертвой которого стала пожилая женщина. Как сообщает Департамент полиции Астаны, 66-летней пенсионерке позвонили злоумышленники, представившиеся сотрудниками полиции и Национального банка.

Звонок поступил через мессенджер 16 июня. Мошенники сообщили женщине, что ее недвижимость якобы пытаются переоформить на чужое имя и уже выставили на продажу. Чтобы якобы спасти имущество, пенсионерке предложили "принять участие" в секретной спецоперации по поимке преступников.

Под видом "борьбы с мошенниками"

Мошенники внушили пострадавшей, что она играет ключевую роль в секретной операции, проводимой МВД и Нацбанком. Женщину убедили, что она должна сохранить полную конфиденциальность и ни в коем случае не рассказывать о происходящем даже ближайшим родственникам.

По их указанию, пенсионерка обратилась в агентство недвижимости и самостоятельно продала квартиру. Полученные средства в размере 16 миллионов тенге она передала курьеру, действовавшему якобы по поручению государственных органов.

Мошенники активно используют доверчивость пожилых людей

В полиции подчеркивают, что граждане старше 50 лет особенно подвержены подобного рода аферам из-за нехватки финансовой грамотности.

"Люди верят в якобы участие в спецоперациях, подчиняются требованиям преступников и теряют не только накопления, но и имущество", — говорится в сообщении ведомства.

Полиция призывает к бдительности

По факту происшествия проводится проверка. Правоохранительные органы в очередной раз напоминают гражданам:

Сотрудники полиции, а также Национального банка никогда не просят граждан продавать имущество или переводить деньги на "безопасные счета";

Не стоит передавать третьим лицам коды из SMS-сообщений;

При поступлении подозрительных звонков необходимо прекратить разговор и связаться с официальными представителями правоохранительных органов.

Полиция обращается к казахстанцам с призывом быть осторожными, особенно в случае контактов с неизвестными, представляющимися госслужащими.