Совместный фильм России и Казахстана получил «Золотой кубок» Шанхайского кинофестиваля

Анимационный короткометражный фильм «Сын», снятый режиссером Жанной Бекмамбетовой, удостоен высшей награды 27-го Шанхайского международного кинофестиваля — «Золотого кубка». Об этом сообщило информагентство ТАСС. Проект оказался в числе лучших в своей категории и получил признание жюри престижного киносмотра, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Постер: фильм «Сын»

Трогательная история отца и сына

В центре сюжета — история отца, в одиночку воспитывающего ребенка с ограниченными возможностями. Главный герой фильма заботится о сыне, прикованном к инвалидной коляске. По мнению критиков, картина отличается глубокой эмоциональностью и тонкой социальной интонацией.

Совместное производство России и Казахстана

Фильм стал результатом копродукции между Россией и Казахстаном, что добавляет проекту международную значимость. Такой формат сотрудничества подчеркивает укрепление культурных связей между двумя странами.

Режиссер уже не в первый раз получает награду

Для Жанны Бекмамбетовой это не первая победа в Шанхае. Ранее она уже становилась лауреатом главной награды кинофестиваля за работу над фильмом «Чик-Чирик». Повторный успех подтверждает высокий уровень мастерства режиссера и востребованность её творческого подхода на международной арене.

Напоминание о прошлых победах

Это не первый случай, когда российские кинематографисты добиваются признания в Шанхае. В 2021 году виртуальный фильм о музее-заповеднике «Кижи» одержал победу на 24-м Шанхайском кинофестивале, получив награду в номинации «Виртуальная реальность».