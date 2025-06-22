Надвигается шторм: в Казахстане ожидаются ливни, град и жара

Согласно информации РГП «Казгидромет», 22 июня Казахстан накроет волна неблагоприятной погоды. В ряде областей страны прогнозируются грозовые дожди, шквальные ветры с порывами до 28 м/с, град, пыльные бури, а также аномально высокая температура воздуха. Специалисты также предупреждают о чрезвычайной пожароопасности в степных и горных районах, сообщает Lada.kz

Фото: Pinterest

Прогноз по регионам

Астана:

В столице днём ожидаются грозы, возможен град. Ветер усилится до 23 метров в секунду, не исключены шквальные порывы.

Туркестанская область:

В горной местности прогнозируется усиление ветра до 20 м/с. На всей территории сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. Риски затрагивают и города Шымкент и Туркестан.

Мангистауская область:

Ночью местами пройдут грозы. Ожидается ветер до 18 м/с. Опасность возгораний особенно высока на севере, юге и востоке региона.

Алматинская область:

На юге и в горных районах пройдут грозы. Ветер может достигать 20 м/с.

Атырауская область:

Днём возможны грозы и сильные порывы ветра. Центр и север региона будут подвержены высокой пожароопасности.

Западно-Казахстанская область:

Прогнозируются грозы, град и ветер до 20 м/с. Пожароопасность в регионе оценивается как высокая.

Улытауская, Карагандинская, Абайская, Жетысуская, Павлодарская и Восточно-Казахстанская области:

В этих регионах температура воздуха достигнет +35…+36°C. В горах возможны грозы и шквалы, а в степях — чрезвычайная угроза пожаров.

Костанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области:

Скорость ветра может достигать 28 м/с. Прогнозируются пыльные бури, грозы, местами град. В СКО также ожидается утренний туман.

Кызылординская область:

На севере региона – шквалы, грозы, пыльные бури и жара до +40°C.

Жамбылская область:

На юге и в горной части области пройдут грозы, ветер усилится до 20 м/с. Пожароопасность сохраняется.

Рекомендации МЧС Казахстана

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан настоятельно советует гражданам соблюдать меры предосторожности в связи с ожидаемой погодной нестабильностью: