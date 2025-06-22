После смерти он подарил жизнь другим: поразительный случай в Казахстане

В Казахстане вновь зафиксирован значимый случай в сфере трансплантологии — благодаря согласию на посмертное донорство удалось спасти и значительно улучшить жизни сразу пяти пациентов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Lada.kz

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Пациент стал донором после тяжелого инсульта

Донором стал мужчина, поступивший в Центральную городскую клиническую больницу с обширным геморрагическим инсультом. На протяжении двух дней медики оказывали ему полную необходимую помощь в соответствии с утверждёнными протоколами. Проводились консилиумы с участием профильных специалистов. Однако, несмотря на все усилия, спасти пациента не удалось — врачи зафиксировали биологическую смерть.

У мужчины имелось официальное согласие на посмертное донорство. Его решение также поддержали близкие родственники, подтвердив это в письменной форме.

Сердце, почки и роговицы — каждому по шансам на жизнь

После констатации смерти врачи провели мультиорганное изъятие. Донорское сердце было оперативно доставлено в Национальный научный медицинский центр в Астане, где успешно пересадили его нуждающемуся пациенту. Состояние реципиента на текущий момент оценивается как удовлетворительное.

Почки также направили в столицу и пересадили двум детям. Обе операции прошли без осложнений.

В Алматы, на базе той же Центральной городской клинической больницы, офтальмолог Гульзат Абдрамова впервые провела извлечение двух глазных яблок. Это стало возможным благодаря соблюдению всех необходимых клинических условий и высокому уровню подготовки команды.

Полученные ткани были использованы в тот же день для проведения двух операций по сквозной кератопластике — пересадке роговицы. Эти процедуры позволяют вернуть зрение людям, страдающим тяжёлыми патологиями глаз.

Второй шанс на зрение — за сутки

Как отмечают медики, трансплантация роговицы требует особой срочности. Пересадка должна быть выполнена в течение первых 24 часов после изъятия, иначе ткани теряют свои свойства и становятся непригодными для хирургического вмешательства.

Оба пациента, получившие роговицы, страдали от буллёзной кератопатии и помутнения роговицы — заболеваний, которые резко снижают остроту зрения и нередко приводят к слепоте. Пересадка позволила им вновь обрести возможность видеть.

Донор, подаривший надежду

Этот случай стал ярким примером того, как согласие на донорство может спасти и улучшить жизни сразу нескольких человек в разных уголках страны. Один человек — один благородный поступок — и пять новых историй жизни.