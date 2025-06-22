Полкилограмма волос извлекли из желудка 13-летней жительницы Уральска

Подростка госпитализировали с острой болью, а врачи обнаружили в её желудке плотный комок волос весом более 600 граммов, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Иллюстративное фото: Pixabay

В Уральске экстренно прооперировали 13-летнюю девочку, в желудке которой врачи обнаружили плотный комок волос весом свыше 600 граммов. Инородное тело полностью перекрыло желудок, из-за чего ребёнок перестал принимать пищу, сообщает astanatv.kz.

Пациентку доставили в Областную детскую многопрофильную больницу с жалобами на острую боль в животе. После обследования врачи диагностировали трихобезоар – плотное образование из проглоченных волос, которое полностью заполнило желудочную полость.

Заведующий хирургическим отделением больницы Алиби Тулегенов сообщил, что в ходе операции было удалено около 500 граммов волос, при том что общий вес комка составлял приблизительно 643 грамма. По его словам, причины подобных случаев могут быть связаны с эмоциональным стрессом или депрессией, а окончательные выводы предстоит сделать специалистам в области психического здоровья.

Хирург добавил, что пациентка после операции чувствует себя хорошо, её состояние оценивается как стабильное. Врачи подчёркивают, что образование подобного трихобезоара требует систематического поедания волос на протяжении длительного времени – зачастую в течение нескольких лет. Такое поведение называется трихофагией и относится к психическим расстройствам.

Девочке предстоит пройти курс лечения у психиатра и психотерапевта после завершения реабилитационного периода.

Медицинские специалисты призывают родителей обращать внимание на любые изменения в поведении детей, особенно если они сопровождаются тревожными или навязчивыми действиями.